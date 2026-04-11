Peran Ayah dalam Kesehatan Anak: Dampak Jangka Panjang dari Pola Asuh dan Coparenting Sehat

JawaPos.com - Selama ini, pembahasan mengenai kesehatan anak lebih sering berfokus pada peran ibu, sementara kontribusi ayah kerap terabaikan.

Padahal, dinamika keluarga yang sehat tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, melainkan hasil interaksi yang seimbang antara kedua orang tua.

Perspektif ini menjadi semakin penting dalam memahami bagaimana kesehatan anak terbentuk sejak dini.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik anak dalam jangka panjang.

Tidak hanya melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui kualitas hubungan kerja sama antara ayah dan ibu dalam menjalankan peran sebagai orang tua.

Hal ini menegaskan bahwa keluarga adalah sebuah sistem yang saling terhubung.

Dengan memahami peran strategis ayah dalam pengasuhan, Anda dapat melihat bahwa kesehatan anak bukan sekadar hasil dari pola makan atau aktivitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan emosional dan kerja sama dalam keluarga.

Berikut adalah beberapa faktor penting yang menjelaskan bagaimana ayah berkontribusi terhadap kesehatan anak yang dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (11/04).

1. Keterlibatan Emosional Ayah Sejak Dini Membentuk Fondasi Kesehatan Anak

Keterlibatan ayah sejak masa bayi terbukti menjadi faktor penting dalam perkembangan kesehatan anak.