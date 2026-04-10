Irfan Ferdiansyah
11 April 2026, 02.36 WIB

Orang Tua yang Memiliki Hubungan Paling Dekat dengan Anak-Anak Mereka yang Sudah Dewasa Melakukan 8 Hal Ini Sejak Dini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki hubungan dengan anak-anaknya. (Freepik/armmypicca)



JawaPos.com - Banyak orang tua berharap bahwa hubungan dengan anak akan tetap hangat dan dekat bahkan ketika anak-anak mereka sudah dewasa. Namun kenyataannya, tidak semua hubungan orang tua–anak bertahan dengan kualitas yang sama seiring waktu. Ada yang menjadi renggang, penuh jarak emosional, atau bahkan dipenuhi konflik yang tidak terselesaikan.

Menurut berbagai studi dalam psikologi perkembangan dan hubungan keluarga, kedekatan emosional di masa dewasa bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Hubungan itu dibangun sejak dini—melalui pola asuh, komunikasi, dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 hal yang biasanya dilakukan sejak awal oleh orang tua yang berhasil membangun hubungan yang kuat, sehat, dan penuh kedekatan dengan anak-anak mereka hingga dewasa.

1. Mereka Mendengarkan, Bukan Hanya Mengarahkan

Sejak anak masih kecil, orang tua yang dekat dengan anaknya cenderung lebih banyak mendengarkan dibandingkan sekadar memberi instruksi.

Mereka:

Memberi ruang bagi anak untuk berbicara
Tidak langsung menghakimi atau menyela
Menganggap perasaan anak itu valid, meskipun tampak sepele

Secara psikologis, ini membantu anak merasa dihargai sebagai individu. Ketika dewasa, anak akan tetap merasa nyaman berbagi cerita karena sejak kecil mereka terbiasa didengar, bukan dihakimi.

2. Mereka Menghargai Emosi Anak

Alih-alih mengatakan “jangan nangis” atau “itu hal kecil saja,” orang tua yang membangun kedekatan justru membantu anak memahami emosinya.

Mereka mengajarkan:

Nama-nama emosi (marah, sedih, kecewa, takut)
Cara mengekspresikan emosi dengan sehat
Bahwa semua perasaan itu boleh dirasakan

Hal ini membentuk kecerdasan emosional. Anak yang tumbuh dengan validasi emosi cenderung lebih terbuka secara emosional kepada orang tuanya saat dewasa.

3. Mereka Konsisten, Bukan Sekadar Keras

Konsistensi dalam aturan jauh lebih penting daripada sekadar ketegasan.

Orang tua yang dekat dengan anak:

Menetapkan batasan yang jelas
Konsisten dalam menerapkan aturan
Tidak berubah-ubah tergantung suasana hati

Dari sudut pandang psikologi, konsistensi menciptakan rasa aman. Anak tahu apa yang diharapkan dan merasa hidupnya stabil. Ini menjadi fondasi kepercayaan jangka panjang.

4. Mereka Memberikan Kebebasan Bertahap

Orang tua yang sehat secara psikologis tidak terlalu mengontrol, tetapi juga tidak membiarkan tanpa arah.

Mereka:

Memberi kebebasan sesuai usia
Mengizinkan anak membuat keputusan kecil sejak dini
Mengajarkan konsekuensi, bukan sekadar hukuman

Saat anak tumbuh dewasa, mereka tidak merasa “tercekik” oleh orang tua. Sebaliknya, mereka melihat orang tua sebagai tempat kembali, bukan sosok yang harus dihindari.

5. Mereka Menjadi Contoh, Bukan Hanya Pemberi Nasihat

Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat dibandingkan dari apa yang didengar.

Orang tua yang berhasil menjaga kedekatan:

Menunjukkan cara berkomunikasi yang sehat
Mempraktikkan empati dalam kehidupan sehari-hari
Menunjukkan cara menghadapi konflik dengan baik

Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai modeling behavior. Anak yang melihat contoh positif akan lebih mudah membangun hubungan sehat—termasuk dengan orang tuanya sendiri saat dewasa.

6. Mereka Tidak Menggunakan Rasa Takut sebagai Alat

Beberapa orang tua menggunakan ancaman, hukuman keras, atau rasa takut untuk mengontrol anak. Namun pendekatan ini justru menciptakan jarak emosional.

Sebaliknya, orang tua yang dekat dengan anak:

Mengedepankan dialog daripada intimidasi
Menjelaskan alasan di balik aturan
Membangun rasa hormat, bukan rasa takut

Anak yang dibesarkan dengan rasa takut cenderung menjauh saat dewasa. Sementara anak yang dibesarkan dengan rasa hormat akan tetap mendekat secara sukarela.

7. Mereka Meminta Maaf Ketika Salah

Ini adalah salah satu hal yang paling kuat namun sering diabaikan.

Orang tua yang sehat secara emosional:

Tidak gengsi mengakui kesalahan
Meminta maaf dengan tulus
Menunjukkan bahwa semua orang bisa belajar

Dalam psikologi, ini memperkuat hubungan karena menciptakan rasa setara secara emosional. Anak belajar bahwa hubungan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang saling menghargai.

8. Mereka Menjaga Hubungan, Bukan Hanya Peran

Orang tua yang memiliki hubungan dekat dengan anak tidak hanya fokus pada “peran sebagai orang tua,” tetapi juga pada hubungan sebagai manusia.

Mereka:

Meluangkan waktu berkualitas bersama
Menunjukkan ketertarikan pada dunia anak
Menjaga komunikasi tetap hangat bahkan saat anak tumbuh besar

Ketika anak dewasa, hubungan ini tidak hilang. Ia berubah menjadi hubungan yang lebih setara—seperti sahabat, bukan sekadar otoritas.

Penutup

Hubungan yang dekat antara orang tua dan anak dewasa bukanlah hasil dari satu momen besar, melainkan akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sejak dini.

Psikologi menunjukkan bahwa hal-hal sederhana seperti mendengarkan, menghargai emosi, dan membangun kepercayaan memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa.

Pada akhirnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh empati, rasa aman, dan penghargaan akan lebih mungkin:

Tetap terhubung dengan orang tua
Membangun komunikasi yang sehat
Menjadikan orang tua sebagai tempat pulang, bukan tempat yang dijauhi

Dan mungkin itulah tujuan terbesar dari menjadi orang tua: bukan hanya membesarkan anak, tetapi membangun hubungan yang bertahan seumur hidup.***
Editor: Novia Tri Astuti
