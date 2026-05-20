Rabbany Wanadriani
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.45 WIB

7 Kebiasaan Orang Tua Ini Bakal Mengubah Anaknya Menjadi Sosok Manja, Awas Jangan Sampai Salah Asuh

ilustrasi orang tua dan anaknya. (Freepik)

JawaPos.com -  Membesarkan anak merupakan proses panjang yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan, tantangan, sekaligus pembelajaran yang terus berjalan. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya dalam proses tumbuh kembang tersebut.

Namun, dalam praktiknya, terdapat batas yang cukup tipis antara membentuk anak yang percaya diri dan anak yang menjadi terlalu bergantung atau manja. Tanpa disadari, beberapa pola asuh tertentu dapat memengaruhi karakter anak hingga mereka dewasa nanti.

Dikutip dari Geediting, ada tujuh kebiasaan orang tua yang sering dilakukan tanpa disadari dan berpotensi membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang manja saat dewasa.

1. Terlalu berlebihan

Sikap terlalu memanjakan, baik itu berupa barang materi, perhatian, atau kelonggaran dapat menciptakan preseden yang berbahaya.

Anak-anak yang selalu diberi apa yang mereka inginkan mulai menganggap hal itu sebagai norma.

Mereka tumbuh dengan rasa berhak, menganggap bahwa hidup akan selalu memberikan apa yang mereka inginkan dengan mudah.

2. Kurangnya tanggung jawab

Mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak sejak usia dini sangat penting.

Hal itu bisa sesederhana meminta mereka membersihkan kamar atau bantu menyiapkan makan malam.

Tugas-tugas kecil seperti ini akan mengajarkan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang berbagi tanggung jawab.

3. Tidak adanya konsekuensi

Anak-anak yang tumbuh tanpa menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan sifat narsistik.

Ketika terus melindungi anak-anak dari konsekuensi perbuatan mereka, maka mereka tidak mempelajari konsep sebab dan akibat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
