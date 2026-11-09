BYD Yangwang Altior Meluncur, Sedan Listrik Supermewah dengan Pintu ala Rolls-Royce

Yangwang Altior akan ditawarkan dalam pilihan Executive dan Bespoke. (CNC)
JawaPos.com - BYD semakin serius memasuki segmen mobil listrik ultra-mewah. Melalui merek premiumnya, Yangwang, pabrikan asal China tersebut memperkenalkan sedan flagship terbaru bernama Yangwang Altior di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 7 November 2026.
Mobil ini hadir dengan desain elegan, dimensi bodi mencapai 5,6 meter, serta pintu belakang model coach door yang mengingatkan pada sedan mewah Rolls-Royce.
Yangwang Altior tidak hanya mengandalkan tampilan eksklusif. Sedan listrik ini juga membawa teknologi elektrifikasi terbaru BYD, termasuk empat motor listrik independen dan baterai Blade generasi kedua yang diklaim mampu memberikan jarak tempuh lebih dari 1.000 kilometer.
Kehadiran Altior menjadi langkah Yangwang untuk bersaing di pasar sedan ultra-mewah yang selama ini didominasi merek-merek premium Eropa.
Desain Terinspirasi Budaya China
Dari sisi eksterior, Yangwang Altior memiliki karakter desain yang cukup berbeda dibandingkan sedan listrik pada umumnya.
BYD mengambil inspirasi dari Ding, yakni bejana perunggu kuno yang memiliki nilai historis dalam kebudayaan China.
Bagian depan menampilkan gril dengan detail menyerupai susunan batu permata. Desain tersebut dipadukan dengan kap mesin panjang, lampu modern, serta proporsi bodi yang memberikan kesan elegan.
Yangwang Altior memiliki panjang 5.600 mm, lebar 2.030 mm, tinggi 1.590 mm, dan jarak sumbu roda mencapai 3.500 mm.
Salah satu daya tarik utamanya adalah penggunaan pintu belakang model coach door dengan engsel di bagian belakang.
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