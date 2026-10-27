AS Larang Mobil BYD Masuk Pangkalan Militer di Jepang, Kamera dan Sensor Jadi Penyebab

Deretan kendaraan listrik BYD. (The New York Times)
JawaPos.com - Militer Amerika Serikat (AS) melarang kendaraan buatan BYD memasuki Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang. Kebijakan ini diambil karena kekhawatiran terhadap potensi risiko keamanan dari teknologi digital yang terpasang pada kendaraan.
Larangan tersebut berlaku untuk berbagai jenis kendaraan BYD, mulai dari mobil penumpang, bus listrik, hingga truk listrik. Taksi, kendaraan pengiriman, dan kendaraan milik kontraktor juga tidak diperbolehkan memasuki kawasan pangkalan.
Dikutip dari Reuters Selasa (27/10/2026), kekhawatiran militer AS berkaitan dengan potensi pengumpulan informasi sensitif melalui kamera dan sensor yang terpasang pada kendaraan modern.
Seperti diketahui, kendaraan modern saat ini dilengkapi berbagai teknologi digital, seperti kamera, sensor, sistem navigasi, dan fitur konektivitas. Teknologi tersebut membantu pengemudi, tetapi juga memiliki kemampuan merekam kondisi di sekitar kendaraan.
Di lingkungan militer, kemampuan itu dikhawatirkan berpotensi mengungkap informasi sensitif, termasuk fasilitas, peralatan, dan aktivitas personel di dalam pangkalan.
Letnan Kolonel Alli Stormer dari Pangkalan Udara Kadena menyatakan kendaraan BYD berpotensi menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimitigasi dalam pelaksanaan misi militer.
Meski demikian, pihak militer tidak merinci teknologi tertentu yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut. Larangan ini juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa BYD telah melakukan kegiatan mata-mata.
Berlaku di Pangkalan Udara Kadena
Pangkalan Udara Kadena terletak di Okinawa, Jepang, sekitar 1.600 kilometer di barat daya Tokyo. Fasilitas ini merupakan salah satu pangkalan strategis militer AS di kawasan Asia-Pasifik.
Karena perannya dalam mendukung operasi militer di kawasan, keamanan fasilitas dan informasi menjadi perhatian utama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022