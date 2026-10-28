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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.59 WIB

BYD Siapkan Sedan Mewah Penantang Rolls-Royce, Yangwang Altior Debut November

BYD hadirkan Yangwang Altior penantang Rolls-Royce Ghost. (CNC) - Image

BYD hadirkan Yangwang Altior penantang Rolls-Royce Ghost. (CNC)

JawaPos.com – BYD mulai memperkenalkan Yangwang Altior, sedan mewah yang disiapkan untuk bersaing dengan Rolls-Royce Ghost.

Mobil ini menjadi model flagship dari merek premium Yangwang dan dijadwalkan melakukan debut global di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 5 November 2026.

Mengutip CarNewsChina, Rabu (28/10), Yangwang Altior sebelumnya dikenal dengan kode proyek HU. Nama Altior digunakan untuk pasar internasional, sedangkan di China mobil ini dikenal sebagai Dingyao.

BYD menempatkan sedan ini di segmen ultra-mewah dengan perkiraan harga sekitar 2 juta yuan setara dengan Rp5.451.094.000 (sekitar Rp5,45 Miliar) dengan kurs Rp2.725,55 per Yuan.

Dimensi Lebih Panjang dari Rolls-Royce Ghost

Yangwang Altior memiliki panjang sekitar 5.500 mm dengan jarak sumbu roda 3.350 mm. Dimensi tersebut membuatnya sekitar 100 mm lebih panjang dibandingkan Rolls-Royce Ghost versi standar.

Dari sisi desain, sedan ini mengadopsi bahasa desain Yangwang U8. Bagian depan terinspirasi dari ding, wadah perunggu tradisional China yang memiliki dua pegangan dan kaki penyangga.

Mobil ini juga menggunakan sensor LiDAR di atap untuk mendukung sistem bantuan berkendara. Sementara pintu belakang menggunakan desain rear-hinged atau engsel di bagian belakang, yang memungkinkan pintu terbuka berlawanan arah dengan pintu konvensional.

Desain tersebut lazim ditemukan pada sejumlah mobil ultra-mewah untuk memberikan akses masuk dan keluar kabin yang lebih leluasa.

Berpotensi Menggunakan Empat Motor Listrik

BYD belum mengumumkan spesifikasi lengkap Yangwang Altior. Namun, sedan ini diperkirakan menggunakan empat motor listrik dan suspensi hidraulik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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