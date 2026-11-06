Huawei Bawa Teknologi HarmonyOS ke Motor Roda Tiga Seharga Honda Scoopy

Huawei menghadirkan teknologi smart cockpit HarmonyOS pada kendaraan listrik roda tiga. (CNC)
JawaPos.com – Huawei mulai memperluas penerapan teknologi otomotifnya ke segmen kendaraan listrik roda tiga di China. Perusahaan teknologi tersebut membawa sistem smart cockpit berbasis HarmonyOS ke kendaraan listrik buatan Huaihai.
Kehadiran teknologi ini menarik perhatian karena fitur yang biasanya ditemukan pada mobil listrik kini mulai diterapkan pada kendaraan roda tiga dengan harga relatif terjangkau.
Kendaraan tersebut diperkenalkan dalam ajang Huawei HarmonyOS Ecosystem Conference 2026 di Shenzhen, China. Dalam kolaborasi ini, Huawei berperan sebagai penyedia teknologi, sedangkan Huaihai bertanggung jawab atas desain, pengembangan, dan pemasaran kendaraan.
Dibekali Teknologi Smart Cockpit HarmonyOS
Penerapan HarmonyOS membuat kendaraan roda tiga ini memiliki sejumlah fitur pintar. Salah satunya kemampuan menerima perintah suara yang lebih kompleks untuk menjalankan berbagai fungsi kendaraan.
Selain itu, sistemnya dapat terhubung dengan smartphone berbasis HarmonyOS. Pengguna juga bisa mengakses sejumlah fungsi kendaraan melalui aplikasi di ponsel.
Berdasarkan demonstrasi yang ditampilkan, aplikasi tersebut memungkinkan pemilik melacak lokasi kendaraan, mengunci dan membuka pintu dari jarak jauh, hingga melakukan pemeriksaan atau diagnostik sistem.
Sistem ini juga disebut mendukung pengaturan navigasi dan pengendalian suhu kabin melalui perintah suara.
Kendaraan tersebut menjadi model roda tiga pertama yang mendapatkan teknologi smart cockpit dari Huawei. Integrasi ini sekaligus memperluas ekosistem HarmonyOS ke segmen kendaraan listrik yang lebih sederhana.
Meski sudah diperkenalkan, Huawei maupun Huaihai belum mengumumkan harga resmi kendaraan tersebut.
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