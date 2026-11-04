Royal Enfield Pajang Empat Motor di EICMA 2026, Ada Himalayan 750 dan Continental GT 750

JawaPos.com - Royal Enfield memperkenalkan Himalayan 750 dan Continental GT 750 sebagai dua model andalan terbarunya pada EICMA 2026 Keduanya menggunakan mesin parallel-twin 743 cc.

Pameran motor internasional itu sendiri diselenggarakan pada 3 sampai 8 November 2026 di Milan,Italia.

Managing Director Eicher Motors sekaligus CEO Royal Enfield B. Govindarajan mengatakan, produk baru tersebut menjadi bagian dari arah pengembangan perusahaan. "Di EICMA tahun ini, kami memperkenalkan visi yang berorientasi pada masa depan," ujar Govindarajan.

Himalayan 750 menjadi motor 750 cc pertama Royal Enfield. Mesin berpendingin udara dan oli tersebut menghasilkan torsi 63 Nm pada 5.000 rpm. Sebanyak 90 persen torsi tersedia sejak 3.500 rpm.

Motor adventure ini dilengkapi lima mode berkendara, IMU enam sumbu, cornering ABS, traction control, dan cruise control. Konfigurasi rodanya menggunakan ukuran 19 inci depan dan 17 inci belakang dengan ban tubeless.

Fitur touring lainnya meliputi kaca depan yang dapat disesuaikan, jok pengendara dan penumpang terpisah, serta kapasitas angkut 195 kilogram.

Di Eropa, Himalayan 750 ditawarkan mulai EUR 7.390 untuk varian cast wheel. Versi spoked wheel dibanderol EUR 7.790, sedangkan varian tertinggi dengan aksesori bagasi GIVI dijual EUR 9.290.