Norton 450 Urban Siap Debut, Pakai Mesin 454 Cc dan TFT 8 Inci Ada Dua Versi

JawaPos.com - Norton Motorcycles bersiap memperkenalkan motor baru di segmen 450 cc melalui model yang sementara diberi nama Norton 450 Urban.

Motor ini akan melakukan debut global dalam ajang EICMA 2026 di Milan, Italia.

Mengutip Visordown, Norton 450 Urban hadir dalam dua pilihan desain, yakni naked roadster dan street tracker.

Keduanya menggunakan basis mesin dan rangka yang sama, tetapi memiliki tampilan berbeda.

Untuk dapur pacu, motor ini mengandalkan mesin satu silinder 454 cc, berpendingin cairan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 47 PS pada 8.000 rpm dan torsi 45 Nm pada 6.000 rpm.

Tenaga disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan yang dilengkapi quickshifter. Norton juga menargetkan bobot motor ini di bawah 180 kg dengan kapasitas tangki bahan bakar 12 liter.

Dua Pilihan Desain

Norton menawarkan dua karakter desain pada 450 Urban. Versi naked roadster memiliki tampilan sederhana dengan pelek cast wheel 17 inci dan ban jalan raya.

Sementara itu, versi street tracker tampil lebih agresif. Perbedaannya terlihat dari pelek hitam, sepatbor lebih panjang, handguard, pelindung garpu depan, flyscreen, serta desain jok khusus.