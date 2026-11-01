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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 2 November 2026 | 06.07 WIB

Motor Merek China akan Pamerkan 9 Motor Baru di EICMA 2026

Salah satu model motor buatan China akan pamer di ajang EICMA 2026 di Milan. (visordown) - Image

Salah satu model motor buatan China akan pamer di ajang EICMA 2026 di Milan. (visordown)

JawaPos.com - Pabrikan sepeda motor asal China, Benda, menyiapkan sembilan model baru yang akan diperkenalkan pada ajang EICMA 2026 di Milan, Italia, November mendatang.

Menariknya, tiga dari sembilan model tersebut akan membawa Benda memasuki segmen baru yang sebelumnya belum pernah digarap. Selama ini, pabrikan tersebut lebih dikenal melalui jajaran motor bergaya cruiser.

Mengutip Visordown, Minggu (1/11/2026), Benda belum mengungkap secara detail identitas seluruh motor barunya. Namun, pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas lini produk dan menjangkau lebih banyak konsumen.

Selama ini, Benda memiliki sejumlah model cruiser, seperti Dark Flag 900, Rock 707, LFC 700, Dark Flag 500, Napoleonbob 500, hingga Chinchilla 500.

Bidik Segmen Adventure dan Supersport

Kehadiran tiga platform baru menjadi bagian paling menarik dari rencana Benda. Pabrikan ini sebelumnya belum memiliki lini motor adventure, supersport, maupun modern classic. 

Karena itu, ada peluang salah satu atau beberapa segmen tersebut akan menjadi bagian dari jajaran produk terbarunya.

Meski demikian, Benda belum mengonfirmasi kategori yang akan dimasuki ketiga motor tersebut.

Dalam pengumumannya, Benda menyampaikan sembilan model baru dengan tiga kategori berbeda.

Perusahaan juga menyebut tiga model di antaranya dirancang oleh desainer Eropa khusus untuk kebutuhan pengendara di kawasan tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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