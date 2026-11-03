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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Selasa, 3 November 2026 | 07.11 WIB

DIY Cara Membuat Headlamp yang Menguning Kinclong Kembali

Ilustrasi headlamp (lampu utama) mobil yang menguning. (Dok/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi headlamp (lampu utama) mobil yang menguning. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Headlamp mobil yang menguning bisa dibersihkan sendiri di rumah alias DIY (do it yourself). Dengan bahan sederhana dan langkah yang tepat, tampilan lampu bisa kembali jernih tanpa harus langsung mengganti unitnya.

Lampu utama mobil umumnya menggunakan lensa berbahan polikarbonat yang dapat mengalami oksidasi akibat paparan sinar ultraviolet (UV), panas, dan cuaca. Kondisi tersebut membuat permukaannya kusam atau kekuningan.

Selain mengganggu penampilan, headlamp yang keruh dapat mengurangi kualitas pencahayaan, terutama saat berkendara malam hari. Berikut cara membersihkannya secara mandiri.

Bahan dan Peralatan

Sebelum mulai, siapkan beberapa perlengkapan berikut:

  • Air bersih dan sampo mobil.
  • Kain mikrofiber.
  • Masking tape atau selotip pelindung cat.
  • Amplas khusus wet sanding dengan beberapa tingkat kehalusan, jika diperlukan.
  • Cairan pemoles khusus lensa lampu berbahan polikarbonat.
  • Pelapis pelindung UV khusus headlamp.

Cara Membuat Headlamp Kembali Jernih

1. Cuci headlamp hingga bersih

Bersihkan permukaan lampu menggunakan air dan sampo mobil. Hilangkan debu, lumpur, serta kotoran yang menempel. Setelah itu, keringkan menggunakan kain mikrofiber.

2. Lindungi cat di sekitar lampu

Tempelkan masking tape pada bagian bodi yang berbatasan dengan headlamp. Langkah ini membantu mencegah cat tergores saat proses pemolesan atau pengamplasan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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