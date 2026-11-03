DIY Cara Membuat Headlamp yang Menguning Kinclong Kembali

Ilustrasi headlamp (lampu utama) mobil yang menguning. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Headlamp mobil yang menguning bisa dibersihkan sendiri di rumah alias DIY (do it yourself). Dengan bahan sederhana dan langkah yang tepat, tampilan lampu bisa kembali jernih tanpa harus langsung mengganti unitnya.
Lampu utama mobil umumnya menggunakan lensa berbahan polikarbonat yang dapat mengalami oksidasi akibat paparan sinar ultraviolet (UV), panas, dan cuaca. Kondisi tersebut membuat permukaannya kusam atau kekuningan.
Selain mengganggu penampilan, headlamp yang keruh dapat mengurangi kualitas pencahayaan, terutama saat berkendara malam hari. Berikut cara membersihkannya secara mandiri.
Sebelum mulai, siapkan beberapa perlengkapan berikut:
1. Cuci headlamp hingga bersih
Bersihkan permukaan lampu menggunakan air dan sampo mobil. Hilangkan debu, lumpur, serta kotoran yang menempel. Setelah itu, keringkan menggunakan kain mikrofiber.
2. Lindungi cat di sekitar lampu
Tempelkan masking tape pada bagian bodi yang berbatasan dengan headlamp. Langkah ini membantu mencegah cat tergores saat proses pemolesan atau pengamplasan.
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Jawa Pos
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