Jeep Wrangler Rubicon Tuscadero Masuk Indonesia Dibanderol Seharga 15 Unit Wuling Aira EV

JawaPos.com - Jeep Indonesia menghadirkan pilihan warna baru untuk Wrangler Rubicon 4-Door, yakni Tuscadero.

Warna magenta dengan karakter mencolok ini memberikan tampilan berbeda pada SUV legendaris tersebut tanpa mengubah identitasnya sebagai kendaraan off-road.

Warna Tuscadero terinspirasi dari karakter Pinky Tuscadero dalam sitkom Amerika era 1970-an, Happy Days. Jeep pertama kali memperkenalkan warna ini pada Wrangler model tahun 2021 sebagai bagian dari pilihan personalisasi eksterior.

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, mengatakan kehadiran warna tersebut memberikan pilihan bagi konsumen yang ingin menampilkan karakter lebih ekspresif.

"Jeep Wrangler selalu identik dengan kebebasan, bukan hanya dalam menjelajahi berbagai medan, tetapi juga dalam mengekspresikan karakter penggunanya. Melalui warna Tuscadero, kami ingin menghadirkan pilihan yang lebih berani dan ekspresif bagi konsumen Indonesia," ujar Ario.

Mesin 2.0L Turbo, Tenaga 270 PS

Di balik tampilan barunya, Wrangler Rubicon 4-Door Tuscadero tetap mengandalkan mesin 2.0L GMET4 DOHC Turbo with ESS.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 270 PS pada 5.250 rpm dan torsi 400 Nm pada rentang 3.000–4.500 rpm.

Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis 8-percepatan dan sistem penggerak Rock-Trac Active On-Demand 4x4.