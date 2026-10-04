Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Senin, 5 Oktober 2026 | 05.00 WIB

Terinspirasi Momen Golden Hour, Jeep Indonesia Hadirkan Warna Baru Goldilocks untuk Wrangler

GOLDILOCKS. Dalam kondisi terang, warna tersebut terlihat lebih cerah dengan kilau emas, sedangkan pencahayaan berbeda membuatnya tampak lebih pekat dengan sentuhan warna hangat. (ANTARA) - Image

GOLDILOCKS. Dalam kondisi terang, warna tersebut terlihat lebih cerah dengan kilau emas, sedangkan pencahayaan berbeda membuatnya tampak lebih pekat dengan sentuhan warna hangat. (ANTARA)

JawaPos.com - Jeep Indonesia kembali menghadirkan warna terbaru untuk Wrangler Rubicon 4-Door di pasar Indonesia, melalui Goldilocks setelah diperkenalkan secara global beberapa bulan yang lalu.

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo mengatakan bahwa kehadiran Goldilocks di Indonesia menjadi cara perusahaan dalam menghadirkan ekspresi baru dari Wrangler tanpa menghilangkan DNA yang telah menjadikannya ikonik selama bertahun-tahun.

“Kami ingin memberikan pilihan baru bagi konsumen untuk mengekspresikan karakter mereka melalui Wrangler, sekaligus tetap menikmati kapabilitas dan karakter autentik yang menjadi bagian dari Jeep,” kata Ario Soerjo dalam keterangan resminya, Minggu (4/10).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Goldilocks mengambil inspirasi dari fenomena golden hour, ketika cahaya matahari menghasilkan nuansa keemasan yang berubah mengikuti kondisi pencahayaan.

Dalam kondisi terang, warna tersebut terlihat lebih cerah dengan kilau emas, sedangkan pencahayaan berbeda membuatnya tampak lebih pekat dengan sentuhan warna hangat.

Perubahan karakter warna tersebut menjadi pembeda visual pada Wrangler dari berbagai sudut pandang, tanpa mengubah desain maupun karakter utama SUV tersebut.

Jeep menyebut Goldilocks sebagai interpretasi baru terhadap Wrangler yang selama lebih dari delapan dekade, dikenal dengan karakter tangguh dan kemampuan untuk melintasi berbagai medan.

Di Indonesia, Wrangler dengan warna Goldilocks tersedia dalam jumlah terbatas. Warna tersebut menjadi pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan tampilan berbeda dari Wrangler tanpa mengubah konfigurasi dan kemampuan yang ditawarkan pada varian Rubicon 4-Door.

Wrangler Goldilocks hadir dengan mengusung mesin 2.0L GMET4 DOHC Turbocharged, dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 270 PS dan torsi maksimum 400 Nm.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore