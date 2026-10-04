Terinspirasi Momen Golden Hour, Jeep Indonesia Hadirkan Warna Baru Goldilocks untuk Wrangler

JawaPos.com - Jeep Indonesia kembali menghadirkan warna terbaru untuk Wrangler Rubicon 4-Door di pasar Indonesia, melalui Goldilocks setelah diperkenalkan secara global beberapa bulan yang lalu.

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo mengatakan bahwa kehadiran Goldilocks di Indonesia menjadi cara perusahaan dalam menghadirkan ekspresi baru dari Wrangler tanpa menghilangkan DNA yang telah menjadikannya ikonik selama bertahun-tahun.

“Kami ingin memberikan pilihan baru bagi konsumen untuk mengekspresikan karakter mereka melalui Wrangler, sekaligus tetap menikmati kapabilitas dan karakter autentik yang menjadi bagian dari Jeep,” kata Ario Soerjo dalam keterangan resminya, Minggu (4/10).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Goldilocks mengambil inspirasi dari fenomena golden hour, ketika cahaya matahari menghasilkan nuansa keemasan yang berubah mengikuti kondisi pencahayaan.

Dalam kondisi terang, warna tersebut terlihat lebih cerah dengan kilau emas, sedangkan pencahayaan berbeda membuatnya tampak lebih pekat dengan sentuhan warna hangat.

Perubahan karakter warna tersebut menjadi pembeda visual pada Wrangler dari berbagai sudut pandang, tanpa mengubah desain maupun karakter utama SUV tersebut.

Jeep menyebut Goldilocks sebagai interpretasi baru terhadap Wrangler yang selama lebih dari delapan dekade, dikenal dengan karakter tangguh dan kemampuan untuk melintasi berbagai medan.

Di Indonesia, Wrangler dengan warna Goldilocks tersedia dalam jumlah terbatas. Warna tersebut menjadi pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan tampilan berbeda dari Wrangler tanpa mengubah konfigurasi dan kemampuan yang ditawarkan pada varian Rubicon 4-Door.