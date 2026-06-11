Triumph Luncurkan Scrambler 400 XC dan Tiger 900 Alpine Edition, Harga Mulai Rp 199 Juta

JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia melalui PT Moto World International memperluas eksistensinya di pasar roda dua premium nasional dengan memperkenalkan dua model terbaru sekaligus, yakni Triumph Scrambler 400 XC dan Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Bersamaan dengan itu, perusahaan juga meresmikan dealer pertamanya di kawasan Jakarta Selatan.

“Kami sangat antusias memperkenalkan Scrambler 400 XC sebagai anggota

terbaru keluarga 400 Series, sekaligus menghadirkan Tiger 900 Alpine Edition yang eksklusif bagi para pecinta adventure touring,” kata Joe Frans, Director of Triumph Motorcycles Indonesia di Jakarta, Kamis (11/6).

Hadir sebagai anggota terbaru keluarga 400 Series, Scrambler 400 XC dikembangkan untuk melanjutkan popularitas Speed 400 dan Scrambler 400 X. Motor ini mengusung karakter petualang yang lebih kuat dengan desain khas Scrambler, kualitas premium, serta kemampuan berkendara yang dirancang untuk berbagai kondisi jalan.

Model tersebut ditujukan bagi pengendara yang membutuhkan motor serbaguna, baik untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan maupun menjelajah rute yang lebih menantang. Perpaduan antara kenyamanan, kemampuan eksplorasi, dan teknologi modern menjadi daya tarik utama Scrambler 400 XC.

Selain itu, Triumph juga memperkenalkan Tiger 900 Alpine Edition, varian edisi khusus yang mengambil inspirasi dari lanskap dan semangat petualangan kawasan Pegunungan Alpen. Motor ini hadir dengan tampilan eksklusif, fitur premium, serta kemampuan adventure touring yang ditujukan untuk perjalanan jarak jauh.

Untuk pasar Indonesia, Scrambler 400 XC dipasarkan dengan harga Rp199 juta on the road Jakarta. Sementara Tiger 900 Alpine Edition ditawarkan dengan banderol Rp725 juta on the road Jakarta.

Pada sektor performa, Scrambler 400 XC dibekali mesin satu silinder berkapasitas 398 cc berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga hingga 40 PS pada 8.000 rpm dan torsi puncak 37,5 Nm pada 6.500 rpm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi enam percepatan yang didukung sistem ride-by-wire.