Apa Istimewanya Mesin Mitsubishi Destinator? Simak Teknologi di Baliknya

JawaPos.com - Mitsubishi Destinator mengandalkan mesin turbo 1.500 cc untuk menunjang performa berkendara, baik di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 163 PS dan torsi maksimum 250 Nm.

SUV tujuh penumpang tersebut menggunakan mesin berkode 4B40 generasi kedua yang telah disempurnakan.

Mitsubishi memadukan teknologi turbocharger, water-cooled intercooler, sistem injeksi ganda, serta pengaturan katup MIVEC untuk menyeimbangkan performa dan efisiensi.

Mengandalkan Teknologi Turbo

Mesin 4B40 pada Mitsubishi Destinator dilengkapi turbocharger yang membantu meningkatkan tenaga tanpa harus menggunakan kapasitas mesin yang besar.

Teknologi ini didukung water-cooled intercooler yang memanfaatkan cairan pendingin untuk menjaga suhu udara hasil kompresi turbo tetap stabil sebelum masuk ke ruang bakar.

Mitsubishi Destinator. (Istimewa).

Sistem tersebut membantu menjaga respons mesin, terutama saat mobil membutuhkan akselerasi dalam kondisi lalu lintas perkotaan maupun ketika melaju di luar kota.

Tenaga mesin disalurkan ke roda depan dengan karakter yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari.

Menggunakan Sistem Injeksi Ganda