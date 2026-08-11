Mitsubishi Raih 3.212 SPK di GIIAS 2026, New Xforce HEV Tembus 1.000 Unit

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mencatat hasil positif di GIIAS 2026 dengan membukukan 3.212 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Dari capaian tersebut, Mitsubishi New Xforce HEV menjadi salah satu model yang mendapat perhatian besar setelah penjualannya menembus lebih dari 1.000 unit sejak diperkenalkan pada 16 Juli 2026.

Pencapaian ini menjadi sinyal awal penerimaan pasar terhadap teknologi hybrid Mitsubishi Motors di Indonesia. New Xforce HEV juga menjadi model elektrifikasi pertama Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Tanah Air.

New Xforce HEV mengusung konsep Elevated Urban SUV dengan menggabungkan desain modern, kenyamanan, kepraktisan, dan teknologi elektrifikasi.

Model ini menggunakan teknologi HEV generasi kedua Mitsubishi Motors dengan konsep Elevated by Electric. Teknologi tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus, senyap, responsif, dan efisien.

Menariknya, New Xforce HEV juga diproduksi secara lokal di fasilitas PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI). Kehadiran model ini sekaligus memperkuat langkah Mitsubishi dalam mengembangkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Respons pasar terhadap New Xforce HEV sebelumnya juga diperkuat melalui Single Tank Challenge bersama pereli nasional Rifat Sungkar.

Dalam kegiatan tersebut, New Xforce HEV diklaim mampu menempuh perjalanan lebih dari 1.000 km dari Jakarta menuju Bali dalam satu tangki bahan bakar.

Mitsubishi Destinator Tetap Jadi Andalan Selain New Xforce HEV, Mitsubishi Destinator juga menjadi salah satu model penting yang ditampilkan MMKSI di GIIAS 2026. Memasuki tahun kedua kehadirannya di Indonesia, Destinator tetap mendapatkan perhatian konsumen.

SUV keluarga tersebut menawarkan kombinasi ruang kabin, kenyamanan, performa, fitur, dan karakter khas SUV Mitsubishi.