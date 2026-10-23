Mau Konversi Motor Bensin Jadi Motor Listrik? United E-Motor Sediakan Bengkel Pelaksana

JawaPos.com - Pemilik sepeda motor berbahan bakar bensin kini memiliki alternatif untuk beralih ke kendaraan listrik tanpa harus membeli motor baru.

Salah satunya melalui program konversi motor BBM menjadi motor listrik yang dapat diajukan melalui platform resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

United E-Motor turut mendukung layanan tersebut melalui bengkel ATR yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Kehadiran bengkel ini diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan mengajukan konversi kendaraan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi ESDM di Platform Konversi Motor Listrik ESDM⁠.

Cara Daftar Konversi Motor BBM ke Motor Listrik Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pemilik kendaraan untuk mengajukan konversi:

Buka situs resmi ESDM. Kunjungi platform konversi motor listrik, kemudian pilih menu pendaftaran konversi. Pilih bengkel. Cari wilayah Tangerang Selatan untuk menemukan bengkel pelaksana yang tersedia, kemudian pilih ATR di Alam Sutera jika tercantum dalam daftar. Lengkapi data. Isi identitas pemohon dan informasi kendaraan sesuai dokumen resmi. Tunggu konfirmasi. Bengkel akan memberikan informasi lanjutan mengenai pemeriksaan kendaraan, dokumen, dan jadwal kedatangan. Periksa kendaraan dan biaya. Bengkel mengecek kondisi serta kelayakan motor untuk dikonversi. Biaya dan komponen yang digunakan perlu disepakati sebelum pengerjaan dimulai. Jalani konversi dan pengujian. Setelah pengerjaan, kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis, pengujian, dan administrasi sebelum digunakan di jalan raya. Pemohon sebaiknya memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan layanan dan persyaratan akhir perlu dikonfirmasi kepada bengkel pelaksana.

Persyaratan Konversi Motor Listrik Sebelum mengajukan permohonan, pemilik kendaraan perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan memastikan kondisi motor sesuai persyaratan.

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi KTP pemilik, STNK, dan BPKB asli. Data identitas kendaraan, termasuk nomor rangka dan nomor mesin, juga harus sesuai dengan dokumen resmi.

Selain kelengkapan administrasi, kondisi fisik sepeda motor akan diperiksa untuk menentukan kelayakannya menjalani konversi. Pemilik juga perlu memastikan status pajak dan legalitas kendaraan tidak bermasalah.