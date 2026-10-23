Mau Konversi Motor Bensin Jadi Motor Listrik? United E-Motor Sediakan Bengkel Pelaksana

Teknisi sedang merombak motor BBM menjadi motor listrik. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemilik sepeda motor berbahan bakar bensin kini memiliki alternatif untuk beralih ke kendaraan listrik tanpa harus membeli motor baru.
Salah satunya melalui program konversi motor BBM menjadi motor listrik yang dapat diajukan melalui platform resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
United E-Motor turut mendukung layanan tersebut melalui bengkel ATR yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Kehadiran bengkel ini diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan mengajukan konversi kendaraan.
Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi ESDM di Platform Konversi Motor Listrik ESDM.
Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pemilik kendaraan untuk mengajukan konversi:
Pemohon sebaiknya memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan layanan dan persyaratan akhir perlu dikonfirmasi kepada bengkel pelaksana.
Sebelum mengajukan permohonan, pemilik kendaraan perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan memastikan kondisi motor sesuai persyaratan.
Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi KTP pemilik, STNK, dan BPKB asli. Data identitas kendaraan, termasuk nomor rangka dan nomor mesin, juga harus sesuai dengan dokumen resmi.
Selain kelengkapan administrasi, kondisi fisik sepeda motor akan diperiksa untuk menentukan kelayakannya menjalani konversi. Pemilik juga perlu memastikan status pajak dan legalitas kendaraan tidak bermasalah.
Biaya konversi perlu dikonfirmasi langsung kepada bengkel karena dapat bergantung pada kondisi kendaraan, komponen yang digunakan, dan kebutuhan pengerjaan.
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