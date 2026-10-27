Airbag Xpeng X9 Tak Mengembang Saat Kecelakaan Parah, Ini Penjelasan Pabrikan

Mobil listrik Xpeng X9 mengalami kecelakaan parah di China. (CNC)
JawaPos.com - Mobil listrik Xpeng X9 mengalami kecelakaan parah di China hingga mengalami kerusakan berat. Namun, sistem airbag kendaraan tersebut dilaporkan tidak mengembang saat kecelakaan terjadi.
Insiden pada 15 Oktober 2026 itu bermula ketika mobil menabrak pembatas jalan, menghantam pohon dan tiang listrik, kemudian terguling. Meski kendaraan rusak parah, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut.
Dikutip dari CNC, Selasa (27/10/2026), Xpeng menjelaskan bahwa benturan yang terjadi tidak memenuhi ambang aktivasi sensor airbag.
Xpeng Bersedia Lakukan Pemeriksaan
Menurut Xpeng, berdasarkan data kendaraan, pengemudi masih mengoperasikan mobil secara manual sebelum kecelakaan.
Pengemudi disebut menekan pedal akselerator dan memutar kemudi secara tajam sebelum benturan.
Pabrikan menyatakan kondisi benturan tersebut tidak memenuhi parameter untuk mengaktifkan airbag. Namun, pemilik kendaraan meminta pemeriksaan independen guna memastikan penyebab airbag tidak mengembang.
Xpeng menyatakan akan menghormati permintaan tersebut dan bekerja sama dalam pemeriksaan lebih lanjut.
Mobil Mengalami Kerusakan Berat
Pemilik kendaraan, Liu, mengaku membeli Xpeng X9 sekitar dua tahun lalu dengan harga hampir 500.000 yuan.
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