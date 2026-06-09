Review XPENG X9: MPV Listrik Premium yang Membuat Perjalanan Jakarta–Yogyakarta Terasa Senyaman Naik Private Jet



JawaPos.com - Perjalanan darat jarak jauh umumnya identik dengan tubuh pegal, rasa lelah, dan kebutuhan untuk beberapa kali beristirahat. Namun pengalaman berbeda dirasakan saat menjajal XPENG X9 Long Range Pro dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta sejauh sekitar 574 kilometer.

MPV listrik premium ini menawarkan kombinasi kenyamanan, teknologi, dan efisiensi yang membuat perjalanan panjang terasa jauh lebih ringan. Bahkan, kenyamanan yang dihadirkan membuat suasana kabin terasa mendekati pengalaman berada di private jet kelas atas.

Sejak pertama masuk ke dalam kabin, kesan premium langsung terasa. Material interior berkualitas tinggi dipadukan dengan ruang kabin yang lapang, menciptakan suasana yang nyaman untuk perjalanan jarak jauh.

Sebagai pengemudi, kenyamanan menjadi salah satu keunggulan utama. Jok depan dirancang ergonomis dan dilengkapi fitur pijat dengan tiga mode berbeda. Fitur yang sama juga tersedia pada kursi kapten di baris kedua. Kehadiran fitur pijat ini sangat membantu mengurangi rasa lelah selama berjam-jam berada di balik kemudi maupun sebagai penumpang.

Kursi kapten di baris kedua menjadi salah satu daya tarik utama XPENG X9. Kursi tersebut dilengkapi penopang kaki, pengaturan rebah elektrik, serta tiga tingkat pijatan. XPENG menyebut konfigurasi ini sebagai kursi zero gravity karena mampu memberikan posisi duduk yang sangat rileks layaknya kursi kelas bisnis pesawat terbang.

Suspensi Udara Pintar yang Menelan Guncangan Kenyamanan kabin semakin terasa berkat hadirnya Smart Dual-Chamber Air Suspension. Sistem suspensi udara pintar ini mampu menyesuaikan karakter peredaman sesuai kebutuhan pengemudi, baik dalam mode Comfort maupun Sport.

Keunggulan sistem ini langsung terasa ketika mobil melintasi Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ). Sambungan jalan yang selama ini dikenal kurang bersahabat bagi banyak kendaraan dapat dilalui dengan sangat baik. Getaran yang biasanya terasa hingga ke dalam kabin berhasil diminimalkan sehingga penumpang tetap merasa nyaman.