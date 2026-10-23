KIA Perluas Jaringan di Bandung, Buka City Store Baru di 23 Paskal

KIA Sales Indonesia memperluas jangkauan penjualannya di Jawa Barat dengan meresmikan Kia Paskal di 23 Paskal Hyper Square, Bandung. (Dok.KIA)
JawaPos.com - Kia Sales Indonesia memperluas jangkauan penjualannya di Jawa Barat dengan meresmikan Kia Paskal di 23 Paskal Hyper Square, Bandung. Gerai berkonsep City Store 1S ini difokuskan untuk aktivitas penjualan dan menjadi pelengkap dealer Kia Siloam Motor yang berstatus 3S di kawasan Soekarno Hatta.
Kia Siloam Motor sendiri telah melayani pelanggan di Bandung selama lebih dari 20 tahun. Kehadiran Kia Paskal menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jaringan, seiring target mencapai total 40 dealer agreement hingga akhir 2026.
CEO Kia Sales Indonesia Park Jong-sung mengatakan respons pelanggan di Bandung menjadi salah satu alasan perusahaan melanjutkan pengembangan bisnis di wilayah Jawa Barat.
“Dukungan pelanggan di Bandung memberi kami keyakinan untuk terus berkembang di Jawa Barat. Melalui Kia Paskal, kami ingin pelanggan lebih mudah mengenal dan memilih kendaraan Kia, dengan tim yang siap membantu serta dukungan purna jual yang dapat diandalkan selama masa kepemilikan,” ujar Park Jong-sung Park dalam keterangannya dikutip Jumat (23/10).
Berlokasi di Ruko B-43, 23 Paskal Hyper Square, Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kia Paskal menempati bangunan empat lantai dengan luas 370 meter persegi untuk showroom dan kantor. Fasilitasnya juga mencakup area taman terbuka atau outdoor garden seluas 46 meter persegi.
Untuk menunjang pengalaman pelanggan, gerai ini menyediakan ruang tunggu serta area konsultasi dan transaksi. Pengunjung juga bisa menjajal kendaraan melalui fasilitas test drive sebelum menentukan mobil yang akan dibeli.
Kia Paskal melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB. Jam operasional tersebut memungkinkan pengunjung datang di sela kesibukan maupun saat akhir pekan.
Selama periode grand opening pada Oktober 2026, Kia Paskal menawarkan potongan harga khusus dan voucher bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 8 juta. Pembeli pada periode tersebut juga berkesempatan memperoleh hadiah melalui program lucky dip, dengan pilihan berupa PlayStation 5 Pro, Smart TV 65 inci, mesin kopi Nespresso, dan dashcam.
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