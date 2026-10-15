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Rian Alfianto
Jumat, 16 Oktober 2026 | 04.46 WIB

Gandeng ASCO, LEPAS Perluas Jaringan Dilernya di Jakarta

Jumpa pers pembukaan diler baru LEPAS ASCO Puri Indah, Kamis (15/10). (Rian/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers pembukaan diler baru LEPAS ASCO Puri Indah, Kamis (15/10). (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - LEPAS Indonesia kembali memperluas jaringan penjualan kendaraan elektrifikasinya dengan membuka diler baru di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Bermitra dengan ASCO Automotive, diler ini menjadi yang ketiga bagi ASCO dan yang ke 11 bagi LEPAS secara umum. 

Ekspansi ini digadang menjadi langkah serius untuk mendekatkan produk kepada konsumen, sekaligus menguji kesiapan layanan purnajual LEPAS sebagai merek otomotif pendatang baru dari Tiongkok di pasar Indonesia.

Diler bernama LEPAS ASCO Puri Indah ini menyusul kehadiran diler LEPAS bersama ASCO di Jemursari, Surabaya, dan Fatmawati, Jakarta Selatan. Bertambahnya jaringan diler menjadi salah satu indikator keseriusan merek otomotif dalam mengembangkan bisnis di Indonesia. 

LEPAS ASCO Puri Indah berdiri di atas lahan seluas 708,41 meter persegi dengan luas bangunan 458,41 meter persegi. Fasilitasnya mencakup ruang negosiasi VIP, ruang tunggu, dan lounge pelanggan.

Konsumen juga dapat melihat kendaraan secara langsung, berkonsultasi mengenai teknologi yang digunakan, serta mencoba mobil melalui fasilitas test drive.

Presiden Direktur ASCO Automotive Group, Alvina Atmadja, mengatakan kerja sama dengan LEPAS merupakan bagian dari komitmen bisnis jangka panjang.

“Kerja sama kami dengan LEPAS merupakan komitmen bisnis jangka panjang. Sebagai jaringan yang memfokuskan layanan pada potensi penjualan, prioritas utama LEPAS ASCO Puri Indah adalah menyajikan standar pelayanan terbaik demi memastikan seluruh alur kepemilikan kendaraan berlangsung mudah, jelas, dan memuaskan,” papar Alvina.

LEPAS L8 PHEV dan E4 EV jadi Andalan

Di diler Puri Indah, LEPAS menampilkan dua model, yakni LEPAS L8 PHEV dan LEPAS E4 EV. Keduanya menyasar konsumen yang ingin mempertimbangkan kendaraan elektrifikasi dengan karakter penggunaan berbeda.

LEPAS L8 PHEV ditawarkan dengan harga Rp 589 juta. Model plug-in hybrid ini diklaim memiliki jarak tempuh gabungan hingga 1.300 kilometer dan jarak tempuh mode listrik atau EV Range hingga 100 kilometer.

Mobil tersebut juga dibekali Automatic Parking Assist (APA), Remote Parking Assist (RPA), dan Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Editor: Estu Suryowati
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