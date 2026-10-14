XMAX Milik Sultan Hasanuddin Pakai Remote PlayStationuntuk Kendalikan Suspensi hingga Mesin

JawaPos.com - Yamaha XMAX modifikasi milik Haji Usman Verdank asal Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mencuri perhatian di ajang CustoMAXI 2026 Makassar.

Mengusung airbrush Sultan Hasanuddin, kaki-kaki ekstrem, dan teknologi motorized, motor ini berhasil menjadi juara kelas Super MAXI.

Kontes modifikasi yang digelar di Mall Ratu Indah, Makassar, pada Sabtu (3/10), menjadi seri ketiga CustoMAXI 2026 setelah sebelumnya berlangsung di Semarang dan Bandung.

Salah satu daya tarik XMAX tersebut adalah penggunaan remote PlayStation untuk mengoperasikan sejumlah komponen motor, mulai dari suspensi hingga menyalakan mesin.

Airbrush Sultan Hasanuddin dan Kaki-Kaki Ekstrem Pada bagian bodi, XMAX ini menampilkan airbrush bergambar Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Tema tersebut menjadi representasi identitas dan kebanggaan terhadap Sulawesi Selatan.

Yamaha XMAX modifikasi milik Haji Usman Verdank berlabur full airbrush. (YIMM)

Sejumlah panel bodi berbahan karbon turut melengkapi tampilannya. Ubahan paling mencolok terlihat pada sektor kaki-kaki.

Motor ini menggunakan lengan ayun tunggal di bagian depan dan belakang, pelek custom berukuran mobil, serta ban berukuran besar.

Pelek tersebut dibuat secara khusus menggunakan proses CNC. Sementara itu, suspensi depan dan belakang menggunakan sistem air suspension yang memungkinkan ketinggian motor diatur sesuai kebutuhan.

Suspensi hingga Mesin Dikendalikan Remote PlayStation Keunikan lain XMAX milik Haji Usman terletak pada sistem motorized. Remote PlayStation digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen, termasuk mengatur ketinggian suspensi, menggerakkan windshield, membuka jok, hingga menyalakan mesin.