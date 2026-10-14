XMAX Milik Sultan Hasanuddin Pakai Remote PlayStationuntuk Kendalikan Suspensi hingga Mesin

Yamaha XMAX modifikasi milik Haji Usman Verdank raih juara 1. (YIMM)
JawaPos.com - Yamaha XMAX modifikasi milik Haji Usman Verdank asal Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mencuri perhatian di ajang CustoMAXI 2026 Makassar.
Mengusung airbrush Sultan Hasanuddin, kaki-kaki ekstrem, dan teknologi motorized, motor ini berhasil menjadi juara kelas Super MAXI.
Kontes modifikasi yang digelar di Mall Ratu Indah, Makassar, pada Sabtu (3/10), menjadi seri ketiga CustoMAXI 2026 setelah sebelumnya berlangsung di Semarang dan Bandung.
Salah satu daya tarik XMAX tersebut adalah penggunaan remote PlayStation untuk mengoperasikan sejumlah komponen motor, mulai dari suspensi hingga menyalakan mesin.
Pada bagian bodi, XMAX ini menampilkan airbrush bergambar Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Tema tersebut menjadi representasi identitas dan kebanggaan terhadap Sulawesi Selatan.
Sejumlah panel bodi berbahan karbon turut melengkapi tampilannya. Ubahan paling mencolok terlihat pada sektor kaki-kaki.
Motor ini menggunakan lengan ayun tunggal di bagian depan dan belakang, pelek custom berukuran mobil, serta ban berukuran besar.
Pelek tersebut dibuat secara khusus menggunakan proses CNC. Sementara itu, suspensi depan dan belakang menggunakan sistem air suspension yang memungkinkan ketinggian motor diatur sesuai kebutuhan.
Keunikan lain XMAX milik Haji Usman terletak pada sistem motorized. Remote PlayStation digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen, termasuk mengatur ketinggian suspensi, menggerakkan windshield, membuka jok, hingga menyalakan mesin.
Sistem tersebut juga digunakan untuk mengoperasikan gas motor. Pengendalian jarak jauh ini menjadi salah satu daya tarik utama modifikasi XMAX tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022