Honda Gaspol Buka 17 Diler Baru Sepanjang 2026, Kini Merambah Prabumulih

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) terus memperluas jaringan layanan di Indonesia dengan meresmikan Honda Maju Prabumulih di Sumatera Selatan.

Pada hari yang sama, Honda juga mulai mengoperasikan Outlet 3S Honda Imora BSD di QBIG BSD, Tangerang Selatan.

Kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Honda mendekatkan layanan penjualan dan purnajual kepada konsumen.

Hingga Oktober 2026, Honda telah meresmikan 17 jaringan diler baru di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.

Permudah Akses Perawatan Kendaraan Kehadiran Honda Maju Prabumulih memberikan akses layanan resmi yang lebih dekat bagi konsumen di Prabumulih dan sekitarnya.

Sebelumnya, konsumen harus menuju diler resmi Honda di Palembang dengan jarak sekitar 102 kilometer.

Kini, layanan Honda dapat dijangkau kurang dari 5 kilometer dari pusat Kota Prabumulih.

Diler cabang 2S yang dikelola PT Maju Mobilindo ini menyediakan layanan servis dan suku cadang resmi. Fasilitasnya berdiri di atas lahan seluas 750 meter persegi dengan bangunan dua lantai seluas 543 meter persegi.

Fasilitas tersebut mencakup dua service bay untuk perawatan berkala, area penerimaan kendaraan, ruang tunggu, dan ruang suku cadang. Konsumen juga dapat memanfaatkan layanan Home Service dan Pick-up Service.