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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Smart Fortwo Mobil Listrik Mungil Dua Penumpang Punya Jarak Tempuh 410 Km

Smart memperkenalkan mobil listrik terbaru, hanya untuk dua penumpang, di Paris Motor Show. (CNC) - Image

Smart memperkenalkan mobil listrik terbaru, hanya untuk dua penumpang, di Paris Motor Show. (CNC)

JawaPos.com - Smart resmi meluncurkan mobil listrik terbaru, Smart #2, di Paris Motor Show. Mobil listrik kompak ini mengusung desain dua pintu dan dua tempat duduk, sekaligus menghidupkan kembali karakter Smart Fortwo.

Smart #2 dirancang oleh Mercedes-Benz dan diproduksi oleh Geely. Di Eropa, mobil ini ditawarkan dengan harga pra-pemesanan mulai 19.990 euro atau sekitar Rp400.239.780 (jika dihitung Rp20.022 per 1 Euro).

Sementara di China, Smart memperkenalkan Smart #2 Couture Edition dengan harga 112.999 yuan. Varian khusus ini diproduksi terbatas sebanyak 999 unit.

Desain Kompak dan Interior Modern

Smart #2 memiliki panjang 2.751 mm, lebar 1.669 mm, tinggi 1.555 mm, serta jarak sumbu roda 1.875 mm. Dimensi kompak tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas di kawasan perkotaan.

Eksteriornya dilengkapi lampu LED, gril berpola khas, spoiler atap, dan lampu belakang dengan desain unik. Khusus Couture Edition, tersedia kombinasi warna Matte Cloud White dan Corona Gold serta pelek 16 inci beraksen emas.

Di dalam kabin, tersedia layar infotainment dengan sistem Flyme Link, panel instrumen digital, dan pencahayaan ambient 256 warna.

Fitur lainnya mencakup kursi dan setir berpemanas, sistem audio Sennheiser, pengisian daya nirkabel, serta sistem bantuan pengemudi Level 2. Mobil ini juga dilengkapi fitur parkir jarak jauh.

Smart #2 menggunakan satu motor listrik yang ditempatkan di belakang dengan tenaga 60 kW atau sekitar 80 PS. Motor tersebut didukung baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 35,8 kWh dari CATL. 

Berdasarkan standar pengujian CLTC, jarak tempuhnya diklaim mencapai 410 km. Untuk pengisian daya, Smart #2 mendukung pengisian cepat DC hingga 65 kW. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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