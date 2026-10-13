BAW M8 Siap Meluncur di Indonesia November 2026, MPV Listrik Premium 7-9 Penumpang

BAW M8 yang akan dilunjurkan di ajang GAW 2026 bulan depan. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Beijing Automobile Works (BAW) yang sempat tampil di ajang GIIAS 2026 beberapa waktu lalu berencana akan meluncurkan M8 sebagai model pertama yang dipasarkan di Indonesia.
MPV listrik premium tersebut dijadwalkan debut pada ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, yang rencanannya digelar tanggal 20–29 November 2026.
BAW M8 sebelumnya sudah diperkenalkan kepada publik Indonesia saat GIIAS 2026 bersama empat model lainnya. Diantaranya BAW T01 yang mengusung SUV ladder-frame bergaya klasik dan ditenagai mesin diesel.
Kemudian ada BAW X03, SUV berukuran besar dengan mesin bensin, serta BAW D5 yang menyasar segmen citycar listrik. BAW juga memperkenalkan T10 Pro, pikap listrik yang melengkapi jajaran kendaraan BAW untuk pasar Indonesia.
Namun, perusahaan memilih M8 sebagai produk pertama yang diluncurkan secara resmi. Mobil ini merupakan mobil MPV dengan pilihan kapasitas 7 hingga 9 penumpang.
Brand Marketing Director PT BAW Automobile Trading Indonesia, Rifkie Setiawan, kalau nanti di GJAW akan dilakukan pre - Launching produk baru dengan mengumumkan detail spesifikasi dan harga.
Menurut Rifkie, keputusan BAW memprioritaskan M8 tidak lepas dari karakter pasar otomotif Indonesia yang masih kuat di segmen kendaraan keluarga.
MPV dinilai sesuai dengan kebutuhan konsumen yang kerap bepergian bersama keluarga, teman maupun kolega. Kapasitas penumpang yang besar menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih kendaraan.
“Secara kultur dan kebiasaan orang Indonesia yang senang bepergian bersama keluarga, teman, dan kolega. Sehingga dibutuhkan kendaraan berkapasitas banyak, MPV adalah solusinya,” katanya.
"Nanti di GJAW selain kita luncurkan, kita akan beberkan detail yang berkaitan dengan produk dan pemasarannya.Jadi tunggu saja," ujar Rifky saat di hubungi JawaPos.com lewat aplikasi whatapps, Senin (12/10).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022