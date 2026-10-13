BAW M8 Siap Meluncur di Indonesia November 2026, MPV Listrik Premium 7-9 Penumpang

JawaPos.com - Beijing Automobile Works (BAW) yang sempat tampil di ajang GIIAS 2026 beberapa waktu lalu berencana akan meluncurkan M8 sebagai model pertama yang dipasarkan di Indonesia.

MPV listrik premium tersebut dijadwalkan debut pada ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, yang rencanannya digelar tanggal 20–29 November 2026.

BAW M8 sebelumnya sudah diperkenalkan kepada publik Indonesia saat GIIAS 2026 bersama empat model lainnya. Diantaranya BAW T01 yang mengusung SUV ladder-frame bergaya klasik dan ditenagai mesin diesel.

Kemudian ada BAW X03, SUV berukuran besar dengan mesin bensin, serta BAW D5 yang menyasar segmen citycar listrik. BAW juga memperkenalkan T10 Pro, pikap listrik yang melengkapi jajaran kendaraan BAW untuk pasar Indonesia.

Namun, perusahaan memilih M8 sebagai produk pertama yang diluncurkan secara resmi. Mobil ini merupakan mobil MPV dengan pilihan kapasitas 7 hingga 9 penumpang.

Brand Marketing Director PT BAW Automobile Trading Indonesia, Rifkie Setiawan, kalau nanti di GJAW akan dilakukan pre - Launching produk baru dengan mengumumkan detail spesifikasi dan harga.

Menurut Rifkie, keputusan BAW memprioritaskan M8 tidak lepas dari karakter pasar otomotif Indonesia yang masih kuat di segmen kendaraan keluarga.

MPV dinilai sesuai dengan kebutuhan konsumen yang kerap bepergian bersama keluarga, teman maupun kolega. Kapasitas penumpang yang besar menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih kendaraan.

“Secara kultur dan kebiasaan orang Indonesia yang senang bepergian bersama keluarga, teman, dan kolega. Sehingga dibutuhkan kendaraan berkapasitas banyak, MPV adalah solusinya,” katanya.