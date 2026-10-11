Roda JAECOO J7 Tampak Bengkok Seperti Patah, Penyebabnya Belum Diketahui

JAECOO J7 di Malaysia terlihat mengalami kerusakan pada bagian roda. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah JAECOO J7 berwarna hitam menjadi perhatian setelah foto yang memperlihatkan kondisi roda belakangnya beredar di media sosial.
Dalam foto tersebut, posisi roda terlihat tidak normal dan tampak miring seperti mengalami kerusakan.
Hal ini mirip dengan khasus Chery Omoda 05 yang juga patah di negara malaysia. Chery dan JAECO merupakan berada dalam satu grup yaitu Chery Holding Group (Chery Group) asal Tiongkok.
Foto tersebut disebut berasal dari unggahan akun Facebook LoyalMouse9575, yang berada dalam komunitas JAECOO J7 Owner Malaysia. Namun, unggahan yang beredar belum memberikan informasi rinci mengenai penyebab kerusakan maupun kronologi kejadian.
Dari foto yang beredar, bagian roda belakang JAECOO J7 terlihat memiliki posisi yang tidak sejajar dengan bodi kendaraan. Kondisi tersebut membuat roda tampak miring dan menimbulkan dugaan adanya kerusakan pada komponen kaki-kaki.
Meski demikian, belum ada informasi yang dapat memastikan apakah kondisi tersebut disebabkan kecelakaan, benturan, masalah suspensi, atau faktor lainnya.
Karena itu, foto tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya masalah pada sistem kaki-kaki JAECOO J7 secara umum.
JAECOO J7 sendiri merupakan SUV yang dipasarkan di sejumlah negara, termasuk Malaysia dan Indonesia.
Model ini mengandalkan desain SUV modern dengan konfigurasi penggerak yang disesuaikan dengan varian masing-masing pasar.
Terlepas dari penyebabnya, foto JAECOO J7 dengan posisi roda yang tidak normal ini tentu mengundang perhatian.
Namun sampai informasi ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi mengenai kendaraan yang terlihat dalam foto tersebut maupun penyebab roda berada dalam posisi seperti itu.
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Jawa Pos
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