Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.56 WIB

As Roda Belakang Chery Omoda 5 Patah Lagi di Malaysia: Netizen Mulai Was-Was!

Cheri Omoda 5 yang patah as roda bagian belakang. (Istimewa) - Image

Cheri Omoda 5 yang patah as roda bagian belakang. (Istimewa)

JawaPos.com - Dunia otomotif Asia Tenggara kembali diguncang kabar mengejutkan. Sebuah Chery Omoda 5 dilaporkan mengalami insiden patah as roda belakang (rear axle beam) hingga terlepas total saat melintas di jalan raya kawasan AEON Tebrau, Johor Bahru, Malaysia pada 6 Oktober 2026.

Foto dan video kejadian yang memperlihatkan SUV futuristik tersebut ambles di pinggir jalan langsung viral dan memicu gelombang reaksi keras dari warganet.

Netizen Ungkit Kasus Lama: "Dejavu Pertengahan 2024"

Insiden ini memicu respons negatif yang masif dari netizen di Malaysia maupun Indonesia. Banyak yang merasa dejavu dan langsung mengaitkan kejadian ini dengan cacat produksi massal pada pertengahan 2024 silam.

Saat itu, Chery terpaksa melakukan recall (penarikan kembali) terhadap 600 unit Omoda 5 di Malaysia setelah kasus patah as roda akibat masalah pengelasan terungkap ke publik.

Kembali berulangnya masalah fatal yang sama membuat netizen mulai meragukan sistem Quality Control (QC) dari pabrikan asal Tiongkok tersebut.

Di kolom komentar media sosial instagram dibeberapa akun, reaksi netizen terbelah antara kecemasan serius dan sindiran tajam. Ada yang mengkhawatirkan keselamatan, bagi pemilik omoda ada yang mengaku cemas dan takut jika mobil mereka sewaktu-waktu mengalami hal serupa di kecepatan tinggi.

Bahkan beberapa warganet melontarkan candaan pedas, menyebut as roda mobil tersebut hanya ditempel dengan lem atau menyamakannya dengan kualitas mobil mainan.

Pada akun arif.momotaro "chery mendefinisikan penggerak roda depan"

Sementara pada akun tdoktav berkomentar "Jadi kayak mobi-mobilan yg dimainin todler copot bannya wkwk".

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore