As Roda Belakang Chery Omoda 5 Patah Lagi di Malaysia: Netizen Mulai Was-Was!

JawaPos.com - Dunia otomotif Asia Tenggara kembali diguncang kabar mengejutkan. Sebuah Chery Omoda 5 dilaporkan mengalami insiden patah as roda belakang (rear axle beam) hingga terlepas total saat melintas di jalan raya kawasan AEON Tebrau, Johor Bahru, Malaysia pada 6 Oktober 2026.

Foto dan video kejadian yang memperlihatkan SUV futuristik tersebut ambles di pinggir jalan langsung viral dan memicu gelombang reaksi keras dari warganet.

Netizen Ungkit Kasus Lama: "Dejavu Pertengahan 2024"

Insiden ini memicu respons negatif yang masif dari netizen di Malaysia maupun Indonesia. Banyak yang merasa dejavu dan langsung mengaitkan kejadian ini dengan cacat produksi massal pada pertengahan 2024 silam.

Saat itu, Chery terpaksa melakukan recall (penarikan kembali) terhadap 600 unit Omoda 5 di Malaysia setelah kasus patah as roda akibat masalah pengelasan terungkap ke publik.

Kembali berulangnya masalah fatal yang sama membuat netizen mulai meragukan sistem Quality Control (QC) dari pabrikan asal Tiongkok tersebut.

Di kolom komentar media sosial instagram dibeberapa akun, reaksi netizen terbelah antara kecemasan serius dan sindiran tajam. Ada yang mengkhawatirkan keselamatan, bagi pemilik omoda ada yang mengaku cemas dan takut jika mobil mereka sewaktu-waktu mengalami hal serupa di kecepatan tinggi.

Bahkan beberapa warganet melontarkan candaan pedas, menyebut as roda mobil tersebut hanya ditempel dengan lem atau menyamakannya dengan kualitas mobil mainan.

Pada akun arif.momotaro "chery mendefinisikan penggerak roda depan"