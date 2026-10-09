Pilihan Motor Listrik Makin Beragam, United E-Motor Lakukan Penyesuaian Harga

JawaPos.com - Pilihan motor listrik di Indonesia semakin beragam, baik dari sisi model maupun rentang harga. Memasuki Oktober 2026, United E-Motor memberikan penyesuaian harga untuk sejumlah produknya, mulai dari motor listrik untuk mobilitas harian hingga model dengan performa lebih tinggi.

Produsen motor listrik lokal PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) melalui United E-Motor menghadirkan program promo sepanjang Oktober 2026.

Sejumlah model mendapatkan harga khusus yang dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat yang tengah melihat pilihan kendaraan listrik untuk kebutuhan sehari-hari.

Penawaran tersebut mencakup beberapa model dengan karakter berbeda. United T1800, misalnya, yang sebelumnya dibanderol Rp32,5 juta kini ditawarkan dengan harga Rp18,3 juta.

Sementara itu, United TX1800 mendapat penyesuaian harga dari Rp34,9 juta menjadi Rp18,19 juta. Untuk model dengan performa lebih tinggi, United TX3000 juga mendapat harga khusus.

Motor listrik yang memiliki harga normal Rp50,9 juta tersebut kini ditawarkan Rp23,79 juta, atau mendapat potongan sebesar Rp27,11 juta.

Selain ketiga model tersebut, pilihan lain datang dari lini motor listrik berbasis baterai lithium. Avand SC121 Lithium dan Avand SC122 Lithium masing-masing ditawarkan Rp14,5 juta.

Kemudian ada United MT1500 Lithium dengan harga Rp16 juta serta United MX1200 Lithium 72V/26Ah yang ditawarkan Rp15,3 juta. Harga tersebut merupakan OTR Jabodetabek.

Pilihan Motor Listrik Semakin Beragam