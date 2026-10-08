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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.59 WIB

AHM Gelar Cari Aman Academy 2026, 570 Pelajar dan Guru Adu Keterampilan Keselamatan Berkendara

AHM menggelar Cari Aman Academy 2026 di Semarang. (AHM) - Image

AHM menggelar Cari Aman Academy 2026 di Semarang. (AHM)

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Cari Aman Academy 2026 di Astra Motor Safety Riding Center Jawa Tengah, Semarang, pada 6–8 Oktober 2026.

Kompetisi ini melibatkan 570 pelajar dan guru dari 38 sekolah binaan setingkat SMA. Kali ini mengusung tema “The Next Change Makers, Jago Cari Aman Biar Happy”.

Ajang perdana tersebut menjadi wadah bagi pelajar dan guru untuk menguji pengetahuan, keterampilan, serta kreativitas dalam menyampaikan edukasi keselamatan berkendara.

Uji Knowledge, Skill, dan Creativity

Peserta Cari Aman Academy 2026 terdiri dari 380 pelajar dan 190 guru dari sejumlah wilayah, seperti Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Pontianak.

Kompetisi tingkat nasional ini menilai peserta melalui tiga aspek, yakni Knowledge, Skill, dan Creativity.

Pada aspek Knowledge, peserta mengikuti ujian teori serta diuji kemampuan menjelaskan perilaku berkendara aman melalui materi #Cari_Aman 5P+.

Sementara pada aspek Skill, peserta diuji melakukan braking, slalom, dan keseimbangan statis menggunakan Honda BeAT.

Adapun aspek Creativity menantang peserta membuat aktivitas edukasi yang menarik untuk menyampaikan pesan keselamatan berkendara kepada lingkungan sekitar.

Dari kompetisi tersebut, Mahendra Hayu Alfiansyah dari SMAN 1 Sumberpucung, Jawa Timur, meraih Task Force Award. Sementara Agent Award diberikan kepada Deca Auliya Putri dari SMK Islam Krembung, Jawa Timur.

Penghargaan lainnya yakni Best SR Creative Activity yang diraih SMAN 1 Pangkalpinang, Bangka Belitung, serta Best SR School Partnership untuk SMK Wiraswasta Cimahi, Jawa Barat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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