Prabowo Luncurkan Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik, Investasi Capai Rp 180 Triliun

JawaPos.com - Indonesia mulai memasuki tahap baru dalam pengembangan industri kendaraan listrik dengan diluncurkannya ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Peluncuran tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan dimulainya 11 proyek industri dengan total nilai investasi mencapai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 180 triliun.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Selain ekspor baterai kendaraan listrik, pemerintah juga meresmikan empat proyek industri yang telah memasuki tahap komersial serta melakukan peletakan batu pertama untuk tujuh proyek industri baru.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan empat proyek industri yang memasuki tahap komersial,” kata Prabowo, dilansir dari Antara, Kamis (8/10).

Peluncuran ditandai dengan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.

Empat Proyek Masuk Tahap Komersial Empat proyek yang mulai memasuki tahap komersial terdiri dari Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing.

Keempat proyek tersebut memiliki nilai investasi gabungan sekitar 3,4 miliar dolar AS atau Rp 60 triliun. Kehadiran fasilitas industri tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem industri di kawasan IWIP, termasuk sektor yang berkaitan dengan kendaraan listrik dan rantai pasoknya.

Tujuh Proyek Baru Mulai Dibangun Selain meresmikan proyek yang sudah masuk tahap komersial, pemerintah juga mencanangkan pembangunan tujuh proyek industri baru di kawasan IWIP.