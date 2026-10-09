Dukung Aktivitas Ekonomi, Sejumlah Benefit dan Promo Sambut MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Lombok diselenggarakan pada 9-11 Oktober 2026. Dukung perhelatan olahraga internasional ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan dukungan gelaran melalui Kartu BNI dan QRIS wondr by BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BNI di Mandalika menjadi bagian dari upaya perseroan memperluas kemudahan layanan transaksi dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk ajang olahraga internasional.

"Dengan berbagai program yang kami hadirkan, nasabah dapat menikmati kemudahan bertransaksi sekaligus memperoleh benefit selama mengikuti rangkaian MotoGP," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Selama periode program, BNI menghadirkan cashback hingga Rp500.000 untuk pengajuan Kartu Kredit BNI melalui wondr by BNI, reward hingga Rp100.000 untuk pembukaan rekening melalui wondr by BNI, serta reward berupa koper bagi nasabah baru yang memenuhi ketentuan.

Untuk transaksi di area gelaran, BNI memberikan cashback 10% hingga Rp300.000 untuk pembelian official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan minimum transaksi Rp200.000.

Program yang berlangsung pada 6–13 Oktober 2026 tersebut berlaku bagi pengguna Kartu Kredit BNI, Debit BNI Mastercard, Debit BNI Emerald dan BNI Private, serta QRIS wondr by BNI. Khusus pemegang Kartu Kredit BNI MyPertamina, tersedia tambahan cashback Rp25.000.

Okki mengatakan, dukungan BNI terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar ajang internasional tersebut.

"Melalui dukungan layanan dan program transaksi, BNI berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah selama MotoGP Mandalika 2026 sekaligus mendukung aktivitas ekonomi para pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang ini," kata Okki.