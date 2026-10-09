Dukung Aktivitas Ekonomi, Sejumlah Benefit dan Promo Sambut MotoGP Mandalika 2026

David Almansa menjadi pebalap tercepat pada FP1 Moto3 Mandalika 2026 dengan catatan 1 menit 37,515 detik, sementara Veda Ega Pratama finis di posisi ke-10. (Mandalika Grand Prix)
JawaPos.com - Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Lombok diselenggarakan pada 9-11 Oktober 2026. Dukung perhelatan olahraga internasional ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan dukungan gelaran melalui Kartu BNI dan QRIS wondr by BNI.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BNI di Mandalika menjadi bagian dari upaya perseroan memperluas kemudahan layanan transaksi dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk ajang olahraga internasional.
"Dengan berbagai program yang kami hadirkan, nasabah dapat menikmati kemudahan bertransaksi sekaligus memperoleh benefit selama mengikuti rangkaian MotoGP," ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Selama periode program, BNI menghadirkan cashback hingga Rp500.000 untuk pengajuan Kartu Kredit BNI melalui wondr by BNI, reward hingga Rp100.000 untuk pembukaan rekening melalui wondr by BNI, serta reward berupa koper bagi nasabah baru yang memenuhi ketentuan.
Untuk transaksi di area gelaran, BNI memberikan cashback 10% hingga Rp300.000 untuk pembelian official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan minimum transaksi Rp200.000.
Program yang berlangsung pada 6–13 Oktober 2026 tersebut berlaku bagi pengguna Kartu Kredit BNI, Debit BNI Mastercard, Debit BNI Emerald dan BNI Private, serta QRIS wondr by BNI. Khusus pemegang Kartu Kredit BNI MyPertamina, tersedia tambahan cashback Rp25.000.
Okki mengatakan, dukungan BNI terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar ajang internasional tersebut.
"Melalui dukungan layanan dan program transaksi, BNI berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah selama MotoGP Mandalika 2026 sekaligus mendukung aktivitas ekonomi para pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang ini," kata Okki.
Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI terus memperkuat layanan transaksi dan menghadirkan berbagai program yang mendukung aktivitas masyarakat serta pelaku usaha di berbagai sektor.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022