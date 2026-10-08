Roda As Belakang Omoda 5 di Malaysia Bermasalah, Chery Indonesia Pastikan Beda Lini Produksi 

Roda as belakang Chery Omoda 5 terlepas dari bodi mobil di Malaysia. (X: @lenscn)
JawaPos.com - Chery Omoda 5 di Malaysia tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebab, beredar video yang memperlihatkan roda as belakang terlepas dari bodi mobil.
Kabar ini pun semakin mengkhawatirkan mengingat Chery sempat melakukan recall pada 600 unit Omoda 5 terkait adanya potensi pada roda as belakang yang dikaitkan dengan proses produksi.
Menanggapi hal ini, Chery Indonesia pun menegaskan bahwa Omoda 5 yang ada di Malaysia berbeda lini produksi dengan yang ada di Indonesia.
“Beda (Omoda 5 di Indonesia dan Malaysia, Red), masing-masing ada production line di negara masing-masing,” kata Budi Darmawan Jantania, Vice Country Director Chery Business Unit saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (8/10).
Adapun pihak Chery Indonesia terus memantau informasi ini. Dia mengungkapkan bahwa hal ini berkaitan dengan isu rear axle Chery Omoda 5.
Berdasarkan informasi sementara yang diterima, Chery Malaysia sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui kronologi dan penyebab kejadian tersebut.
“Chery Indonesia terus berkoordinasi dengan Chery Malaysia dan melakukan verifikasi untuk mengetahui potensi temuan tersebut berdampak pada konsumen di Indonesia,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bagi pemilik yang belum melakukan pemeriksaan atau masih memiliki kekhawatiran, Chery Indonesia sendiri membuka layanan untuk membantu pengecekan kendaraan di bengkel resmi terdekat.
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Jawa Pos
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