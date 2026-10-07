Dari MPV Keluarga ke Mobil Listrik, Begini Evolusi Kia Carens di Indonesia

JawaPos.com - Kia Carens telah melewati perjalanan panjang sejak pertama kali diperkenalkan secara global pada 1999. Selama lebih dari dua dekade, model tersebut mengalami berbagai perubahan dari sisi desain, teknologi hingga konfigurasi kabin, tetapi tetap mempertahankan karakter sebagai kendaraan keluarga dengan ruang penumpang yang fleksibel.

“Dulu, banyak orang mengenal Carens karena kabinnya yang lapang. Sekarang, mereka juga melihat desain, teknologi, dan bagaimana mobil itu terasa saat digunakan. Carens perlu terus mengikuti perubahan itu tanpa kehilangan hal yang sejak awal dicari penggunanya,” ujar Welly Nugroho, VP Commercial Kia Sales Indonesia dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Di Indonesia, Carens mulai dipasarkan pada 2000 dan dilanjutkan dengan kehadiran Carens II pada 2003. Kia bahkan sempat memproduksi model tersebut secara lokal dengan skema Completely Knocked Down (CKD).

Perjalanan Carens kemudian memasuki babak baru pada 2013. Saat itu, Kia memperkenalkan All New Carens dengan kapasitas tujuh penumpang. Mobil tersebut mengusung sejumlah ciri khas, seperti gril Tiger Nose, mesin 2,0 liter, serta fitur Flex Steer yang memungkinkan pengemudi memilih karakter kemudi Comfort, Normal, atau Sport.

Kia kemudian membawa Carens generasi keempat ke Indonesia pada 2022. Model tersebut diperkenalkan dalam gelaran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) pada Maret sebelum resmi meluncur di GIIAS pada Agustus.

Generasi ini menawarkan pilihan konfigurasi enam dan tujuh penumpang. Untuk versi enam penumpang, Kia menyediakan captain seats di baris kedua. Dalam gelaran GIIAS 2022, Carens bersama Sonet juga menjadi salah satu model yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan Kia.

Memasuki 2026, Kia kembali melakukan penyegaran melalui The all-new Carens yang diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS). Kali ini, konsumen kembali diberikan pilihan konfigurasi enam atau tujuh tempat duduk sesuai kebutuhan.

Konfigurasi enam penumpang menawarkan captain seats yang memberikan ruang lebih lega dan mengutamakan kenyamanan di baris kedua. Sementara itu, versi tujuh penumpang dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang membutuhkan kapasitas angkut lebih banyak.