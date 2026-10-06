Jangan Asal Pilih BBM, Ini Risiko Mobil Hybrid Pakai Oktan Tak Sesuai

Toyota Veloz Hybrid EV
JawaPos.com - Mobil hybrid menjadi salah satu pilihan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan konsumsi bahan bakar lebih efisien.
Teknologi ini menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik sehingga mesin bensin tidak selalu bekerja dalam setiap kondisi.
Meski demikian, bukan berarti pemilik mobil hybrid bisa mengabaikan kebutuhan mesin bensinnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan BBM sesuai rekomendasi pabrikan, terutama terkait nilai oktan atau Research Octane Number (RON).
Toyota, misalnya, menyebut mobil hybrid seperti All New Yaris Cross HEV dan Kijang Innova Zenix HEV membutuhkan bensin dengan RON minimal 92.
Mesin dengan rasio kompresi tinggi membutuhkan bahan bakar yang mampu menahan tekanan sebelum proses pembakaran berlangsung.
Risiko Pakai BBM dengan Oktan Lebih Rendah
Menggunakan BBM dengan nilai oktan di bawah rekomendasi dapat meningkatkan risiko knocking atau mesin ngelitik. Kondisi ini terjadi ketika proses pembakaran tidak berlangsung sesuai waktu yang seharusnya.
Pada tahap awal, gejalanya bisa berupa suara mengelitik ketika mobil berakselerasi, terutama saat membawa beban berat, menanjak, atau membutuhkan tenaga lebih besar.
Jika berlangsung terus-menerus, pembakaran yang tidak optimal dapat memengaruhi performa mesin.
Tenaga bisa terasa berkurang dan konsumsi BBM justru berpotensi menjadi lebih boros karena pengemudi perlu menekan pedal gas lebih dalam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022