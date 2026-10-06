Jangan Asal Pilih BBM, Ini Risiko Mobil Hybrid Pakai Oktan Tak Sesuai

JawaPos.com - Mobil hybrid menjadi salah satu pilihan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan konsumsi bahan bakar lebih efisien.

Teknologi ini menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik sehingga mesin bensin tidak selalu bekerja dalam setiap kondisi.

Meski demikian, bukan berarti pemilik mobil hybrid bisa mengabaikan kebutuhan mesin bensinnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan BBM sesuai rekomendasi pabrikan, terutama terkait nilai oktan atau Research Octane Number (RON).

Toyota, misalnya, menyebut mobil hybrid seperti All New Yaris Cross HEV dan Kijang Innova Zenix HEV membutuhkan bensin dengan RON minimal 92.

Mesin dengan rasio kompresi tinggi membutuhkan bahan bakar yang mampu menahan tekanan sebelum proses pembakaran berlangsung.

Risiko Pakai BBM dengan Oktan Lebih Rendah

Menggunakan BBM dengan nilai oktan di bawah rekomendasi dapat meningkatkan risiko knocking atau mesin ngelitik. Kondisi ini terjadi ketika proses pembakaran tidak berlangsung sesuai waktu yang seharusnya.

Pada tahap awal, gejalanya bisa berupa suara mengelitik ketika mobil berakselerasi, terutama saat membawa beban berat, menanjak, atau membutuhkan tenaga lebih besar.

Jika berlangsung terus-menerus, pembakaran yang tidak optimal dapat memengaruhi performa mesin.