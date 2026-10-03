Lotus segera Hadirkan Supercar dengan Mesin Hybrid V8

JawaPos.com - Pabrikan otomotif asal Inggris, Lotus, dikabarkan tengah mempersiapkan senjata baru untuk segmen supercar melalui kedaraan yang menggendong mesin V8 hybrid

Mobil baru tersebut dijadwalkan meluncur pada 2028, sekaligus memperkuat kembali karakter performa yang selama ini melekat pada merek Lotus.

CarsCoops, pada Kamis (1/10) melaporkan bahwa supercar tersebut masih dikenal dengan kode pengembangan Type 135. Lotus sebelumnya merencanakan model ini sebagai mobil listrik, tetapi strategi tersebut berubah.

Model terbaru tersebut, dikabarkan bakal menggunakan sistem penggerak V8 hybrid dengan tenaga yang lebih besar hingga mencapai 1.000 PS.

Desain final mobil tersebut belum diperlihatkan. Namun, konsep Theory 1 yang diperkenalkan pada 2024 disebut menjadi salah satu inspirasi bagi bahasa desain generasi berikutnya.

Render independen yang dibahas Carscoops, menunjukkan gambaran bagaimana sebuah Lotus berbasis Emira dapat dibuat jauh lebih agresif, meski rancangan tersebut bukan desain resmi Lotus.

Perubahan strategi itu juga terlihat dari keputusan Lotus mempertahankan Emira. Mobil sport bermesin pembakaran tersebut akan terus menjadi bagian dari jajaran produk Lotus, seiring masih adanya permintaan konsumen terhadap mobil sport konvensional.