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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 18 Agustus 2026 | 18.56 WIB

Lamborghini Revuelto SV 2027, Supercar V12 Hybrid Paling Bertenaga

Lamborghini Revuelto SV 2027 resmi meluncur. (carexpert) - Image

Lamborghini Revuelto SV 2027 resmi meluncur. (carexpert)

JawaPos.com - Lamborghini kembali menaikkan standar performa supercar V12 melalui Revuelto SV 2027. Mengusung nama Super Veloce (SV), mobil ini hadir sebagai versi paling fokus dari Revuelto dengan tenaga mencapai 1.065 CV atau sekitar 783 kW.

Bukan hanya mengandalkan tambahan tenaga, Lamborghini juga melakukan perubahan besar pada aerodinamika, sistem pengereman, suspensi, ban hingga perangkat elektrifikasi.

Hasilnya, Revuelto SV diklaim menjadi mobil produksi Lamborghini paling bertenaga sekaligus paling cepat berakselerasi yang pernah dibuat di Sant’Agata Bolognese.

Produksi Lamborghini Revuelto SV dibatasi hanya 1.963 unit di seluruh dunia. Angka tersebut bukan dipilih secara kebetulan, melainkan merujuk pada tahun berdirinya Automobili Lamborghini, yakni 1963.

Lamborghini Revuelto SV Punya Tenaga 1.065 PS

Jantung pacu Revuelto SV tetap mempertahankan mesin V12 naturally aspirated 6,5 liter. Mesin bensin tersebut menghasilkan tenaga hingga 825 CV dan berputar sampai 9.500 rpm.

Mesin V12 kemudian dipadukan dengan tiga motor listrik. Dua motor listrik ditempatkan di bagian depan, sementara satu motor lainnya berada di area transmisi.

Total tenaga sistem hybrid mencapai 1.065 CV atau 783 kW, meningkat sekitar 50 CV dibandingkan Revuelto standar. Torsi maksimum tetap berada di angka 1.425 Nm. Tenaga disalurkan melalui transmisi dual-clutch delapan percepatan dengan sistem penggerak semua roda.

Dengan konfigurasi tersebut, Lamborghini Revuelto SV mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam 2,4 detik.

Untuk mencapai 200 km/jam, mobil ini membutuhkan waktu 6,7 detik. Sementara kecepatan maksimumnya berada di atas 345 km/jam.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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