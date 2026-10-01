Garansi Baterai BYD vs Wuling, Apa Bedanya? Wajib Dipahami Sebelum Beli Mobil Listrik

Ilustrasi perbedaan garansi Wuling dan BYD. (Grafis Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pertumbuhan pasar mobil listrik (electric vehicle / EV) di Indonesia memicu persaingan ketat, tidak hanya dari segi fitur dan harga, tetapi juga dalam hal jaminan purna jual.
Dua raksasa otomotif asal China, BYD dan Wuling, menawarkan pendekatan proteksi yang bertolak belakang untuk memikat konsumen.
Perbedaan utama antara garansi baterai BYD (Blade Battery) dan garansi seumur hidup (lifetime warranty) Wuling terletak pada masa berlaku durasi, cakupan kepemilikan, serta komponen yang dijamin.
Memahami perbedaan regulasi ini sangat krusial agar Anda tidak salah memilih mobil listrik yang sesuai dengan profil mobilitas harian Anda.
Berikut adalah bedah tuntas perbedaan skema garansi BYD dan Wuling berdasarkan data resmi pabrikan.
Perbandingan Ketentuan Garansi Mobil Listrik BYD vs Wuling
|Ketentuan
|BYD (Blade Battery)
|Wuling (Lifetime Core EV Component)
|Masa Berlaku Perlindungan
|Hanya Pemilik Pertama. Otomatis hangus dan turun ke garansi standar jika mobil dijual.
|Seumur Hidup (Lifetime), tanpa batasan tahun.
|Cakupan Pemilik (Resale Value)
|Bisa dialihkan. Tetap berlaku untuk pemilik ke-2, ke-3, dst., selama masa garansi masih tersisa.
|Hanya Pemilik Pertama. Otomatis hangus dan turun ke garansi standar jika mobil dijual.
|Komponen yang Dijamin
|Spesifik pada Traction Battery (Jaminan kapasitas State of Health / SoH tidak drop di bawah 70%).
|3 Komponen Inti: Power Battery, Drive Motor, dan Motor Controller Unit.
|Batas Jarak Tempuh (Mileage)
|Maksimal 160.000 km dalam jangka waktu 8 tahun.
|Maksimal 30.000 km per tahun
|Tujuan Penggunaan
|Penggunaan pribadi maupun operasional normal sesuai manual purna jual.
|Wajib Penggunaan Pribadi (Non-komersial, bukan taksi online, travel, atau kendaraan dinas).
|Syarat Hangus Umum
|Kelalaian, kecelakaan parah, modifikasi kelistrikan, dan pengisian daya tidak resmi.
|Modifikasi komponen inti, tabrakan hebat, bencana alam (kebakaran/terendam air).
1. Durasi dan Filosofi Teknologi
Wuling memberikan ketenangan pikiran mutlak melalui jargon Lifetime Warranty bagi pengguna yang ingin memelihara mobil hingga belasan tahun.
Sebaliknya, alasan pabrikan seperti PT BYD Motor Indonesia memilih tidak menerapkan garansi seumur hidup didasarkan pada riset global siklus pengisian daya.
Teknologi Blade Battery milik BYD diklaim sanggup bertahan hingga lebih dari 3.000 siklus pengisian daya ekstrem (0-100%).
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