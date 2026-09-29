Harga Mobil Rp300 Jutaan Belum Tentu Murah, Ini Biaya yang Harus Dihitung

JawaPos.com - Harga menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen membeli mobil. Namun, angka yang tercantum di brosur atau label harga sebenarnya baru merupakan awal dari biaya kepemilikan kendaraan.

Pemilik masih perlu menyiapkan biaya servis berkala, suku cadang, bahan bakar, pajak, asuransi hingga penyusutan nilai kendaraan.

Calon pembeli sebaiknya tidak hanya membandingkan harga beli mobil, tetapi juga menghitung biaya yang harus dikeluarkan selama kendaraan digunakan.

Konsep ini dikenal sebagai Total Cost of Ownership (TCO), yaitu gambaran mengenai total biaya yang dikeluarkan selama periode kepemilikan kendaraan.

Hitung Biaya Mobil Selama Lima Tahun Harga pembelian memang menjadi pengeluaran terbesar di awal. Namun, biaya operasional dan perawatan selama beberapa tahun juga dapat memberikan perbedaan cukup besar.

Sebagai ilustrasi, sebuah mobil dibeli dengan harga Rp300 juta dan digunakan selama lima tahun atau sekitar 75.000 kilometer. Selama periode tersebut, pemilik mengeluarkan biaya untuk servis, suku cadang, bahan bakar, pajak dan asuransi.

Jika seluruh biaya operasional dan perawatan mencapai Rp100 juta dan kendaraan memiliki nilai jual kembali Rp180 juta, maka depresiasi mobil mencapai sekitar Rp120 juta.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa biaya kepemilikan tidak cukup dilihat dari selisih harga beli dan harga jual kembali. Pengeluaran selama kendaraan digunakan juga perlu diperhitungkan.

Angka tersebut hanya ilustrasi. Besaran TCO setiap mobil dapat berbeda tergantung model, harga suku cadang, konsumsi bahan bakar, pola penggunaan, biaya pajak, asuransi dan nilai jual kembali.