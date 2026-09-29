Harga Mobil Rp300 Jutaan Belum Tentu Murah, Ini Biaya yang Harus Dihitung

Suzuki Fronx Kuro tampil mencuri perhatian di GIIAS 2026 dengan balutan serba hitam yang sporty dan maskulin. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen membeli mobil. Namun, angka yang tercantum di brosur atau label harga sebenarnya baru merupakan awal dari biaya kepemilikan kendaraan.
Pemilik masih perlu menyiapkan biaya servis berkala, suku cadang, bahan bakar, pajak, asuransi hingga penyusutan nilai kendaraan.
Calon pembeli sebaiknya tidak hanya membandingkan harga beli mobil, tetapi juga menghitung biaya yang harus dikeluarkan selama kendaraan digunakan.
Konsep ini dikenal sebagai Total Cost of Ownership (TCO), yaitu gambaran mengenai total biaya yang dikeluarkan selama periode kepemilikan kendaraan.
Harga pembelian memang menjadi pengeluaran terbesar di awal. Namun, biaya operasional dan perawatan selama beberapa tahun juga dapat memberikan perbedaan cukup besar.
Sebagai ilustrasi, sebuah mobil dibeli dengan harga Rp300 juta dan digunakan selama lima tahun atau sekitar 75.000 kilometer. Selama periode tersebut, pemilik mengeluarkan biaya untuk servis, suku cadang, bahan bakar, pajak dan asuransi.
Jika seluruh biaya operasional dan perawatan mencapai Rp100 juta dan kendaraan memiliki nilai jual kembali Rp180 juta, maka depresiasi mobil mencapai sekitar Rp120 juta.
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa biaya kepemilikan tidak cukup dilihat dari selisih harga beli dan harga jual kembali. Pengeluaran selama kendaraan digunakan juga perlu diperhitungkan.
Angka tersebut hanya ilustrasi. Besaran TCO setiap mobil dapat berbeda tergantung model, harga suku cadang, konsumsi bahan bakar, pola penggunaan, biaya pajak, asuransi dan nilai jual kembali.
Biaya After Sales Bisa Jadi Pembeda
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022