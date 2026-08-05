Distribusi Energi Tak Boleh Terhenti, Astra UD Trucks Perkuat Layanan Armada Lewat Kontrak MCP

JawaPos.com - GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi momentum bagi Astra UD Trucks dan PT Trans Migasindo untuk memperkuat kerja sama di bidang layanan purna jual. Kedua perusahaan menandatangani kontrak servis Maintenance Critical Parts (MCP) yang bertujuan menjaga keandalan armada mobil tangki yang beroperasi di sektor distribusi energi.

Kerja sama tersebut turut disaksikan oleh UD Trucks Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan standar pemeliharaan kendaraan niaga di Indonesia.

Program MCP merupakan layanan perawatan berkala yang berfokus pada penggantian komponen kritis menggunakan suku cadang asli sesuai jadwal servis. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal, mengurangi risiko kerusakan mendadak, serta meningkatkan waktu operasional kendaraan (vehicle uptime).

Selain penggantian komponen penting, program ini juga mencakup inspeksi berkala, dukungan teknis, hingga layanan purna jual sesuai standar pabrikan. Dengan demikian, perusahaan dapat menekan biaya operasional jangka panjang atau Total Cost of Ownership (TCO) sekaligus meningkatkan efisiensi armada.

Penndatangan kerjasama antara Astra UD Trucks dan PT Trans Migasindo. (Dony/JawaPos.com)

Pelaksanaan program didukung jaringan bengkel Astra UD Trucks yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ketersediaan teknisi bersertifikasi dan suku cadang asli diharapkan mampu menjaga kesiapan armada untuk memenuhi kebutuhan operasional pelanggan.

President Director UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber, mengatakan perusahaan terus mengembangkan layanan yang tidak hanya berfokus pada kendaraan. "Kami juga memastikan operasional pelanggan berjalan lebih produktif melalui dukungan purna jual yang berkelanjutan," disela acara seremoni penandatangan kerjasama, Rabu (5/8).

Sementara itu, diwaktu dan tempat yang sama Chief Executive Officer Astra UD Trucks Bambang Widjanarko menilai layanan purna jual merupakan bagian penting dalam membangun kemitraan jangka panjang dengan pelanggan.

"Kepastian perawatan kendaraan memungkinkan perusahaan lebih fokus menjalankan bisnis tanpa terganggu oleh risiko kerusakan armada," kata Bambang.

Bagi PT Trans Migasindo, armada yang selalu siap beroperasi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Direktur Utama PT Trans Migasindo Juan Tarigan mengatakan program MCP memberikan sistem pemeliharaan yang lebih terencana sehingga kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan siap beroperasi sesuai kebutuhan.