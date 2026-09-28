Yamaha Grand Filano dan Fazzio Hybrid Bawa Gaya Anak Muda ke Pestapora 2026

JawaPos.com - Yamaha membawa semangat gaya hidup anak muda ke panggung Pestapora 2026 melalui jajaran Classy Yamaha, yakni Grand Filano Hybrid dan Fazzio Hybrid.

Tak hanya menampilkan produk, Yamaha juga menghadirkan berbagai aktivitas yang memadukan otomotif, musik, kreativitas, dan ekspresi diri.

Pestapora 2026 berlangsung pada 25–27 September 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam ajang tersebut, booth Classy Yamaha dikemas dengan konsep interaktif yang menyesuaikan karakter festival musik dan gaya hidup generasi muda.

“Classy Yamaha hadir dengan membawa karakter stylish, expressive, dan youthful yang tentunya sangat dekat preferensi lifestyle generasi muda,” ujar Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Menurut Rifki, kehadiran Grand Filano Hybrid dan Fazzio Hybrid tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas dan ekspresi generasi muda.

Rolling City Menuju Pestapora Rangkaian aktivitas Yamaha dimulai dengan rolling city bersama komunitas Kalcer Skuter. Para peserta berangkat dari Mataram City Park, Blok M, Jakarta Selatan, menuju lokasi Pestapora.

Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pengguna Classy Yamaha dengan tampilan motor modifikasi. Yamaha juga memperkenalkan warna baru Fazzio Special Edition Sunset Blue dalam kegiatan tersebut.

Sesampainya di venue, peserta dapat mengikuti berbagai aktivitas yang tersedia di booth Yamaha X Pestapora.