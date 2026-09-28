Bukan Cuma Jarak Tempuh, Ini Value Changan Deepal S07 untuk Keluarga Modern

JawaPos.com - Changan Deepal S07 menjadi salah satu pilihan SUV listrik di kelas Rp600 jutaan yang menawarkan perpaduan antara kenyamanan, teknologi, performa, dan fitur keselamatan.

Di Indonesia, Deepal S07 dipasarkan Rp619 juta OTR Jakarta. SUV listrik ini memiliki jarak tempuh hingga 560 km berdasarkan NEDC dan mendukung DC fast charging 30-80 persen dalam sekitar 35 menit.

Positioning tersebut diperkuat melalui konsep Luxury Yacht Interior yang menempatkan kenyamanan keluarga sebagai salah satu fokus utama.

Kabinnya dilengkapi panoramic sunroof 1,9 meter persegi, ambient lighting 64 warna, jok kulit premium, audio 14 speaker, serta kaca depan dengan double-layer sound insulation.

Dari sisi desain, Deepal S07 membawa karakter tech-sporty melalui frameless doors, flush pop-out door handles, powered tailgate, dan pelek 20 inci.

Teknologi Pintar untuk Keluarga Deepal S07 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8155 yang mengoperasikan layar Sunflower Screen 15,6 inci.

Sistem tersebut dipadukan dengan AR-HUD untuk menampilkan informasi berkendara di area pandang pengemudi.

Untuk membantu aktivitas berkendara, tersedia 19 fitur ADAS, perekam berkendara panoramic 360 derajat, serta fitur 540-degree transparent chassis view.

SUV listrik ini menggunakan penggerak roda belakang (RWD) dengan tenaga maksimum 160 kW. Akselerasi 0-100 km/jam diklaim 7,9 detik.