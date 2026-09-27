Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 27 September 2026 | 20.55 WIB

Knalpot Mobil Keluar Asap Berlebih? Ini Penyebab dan Cara Mengenalinya

Asap putih keluar dari knalpot mobil. (Daihatsu) - Image

Asap putih keluar dari knalpot mobil. (Daihatsu)

JawaPos.com - Munculnya asap dari knalpot mobil bisa membuat pemilik bertanya-tanya. Apalagi kalau asapnya cukup tebal, berwarna tidak biasa, atau tetap keluar meski mesin sudah lama dinyalakan.

Sebenarnya, keluarnya asap dari knalpot tak selalu berarti mobil mengalami kerusakan. Pada kondisi tertentu, asap putih tipis yang muncul ketika mesin baru dinyalakan, terutama saat udara dingin, bisa berasal dari proses kondensasi atau uap air di dalam saluran knalpot. Asap seperti ini biasanya akan berkurang atau hilang setelah mesin mencapai suhu kerja normal.

Namun, jika asap terus keluar, semakin tebal, atau disertai gejala lain seperti oli cepat berkurang, mesin kehilangan tenaga, suhu mesin meningkat, atau konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros, kondisi tersebut perlu diperiksa.

Lantas, apa saja penyebab mobil mengeluarkan asap dari knalpot?

1. Kondensasi atau uap air

Asap putih tipis yang keluar sesaat setelah mobil dinyalakan umumnya tidak perlu langsung dikhawatirkan.

Ketika mobil diparkir dalam waktu cukup lama, terutama dalam kondisi lingkungan yang dingin, uap air dapat mengembun dan terkumpul di dalam saluran knalpot. Saat mesin dinyalakan, panas dari gas buang membuat air tersebut menguap sehingga terlihat seperti asap putih.

 

Biasanya, asap akan menghilang setelah mesin mulai mencapai suhu kerja normal. Kondisi serupa juga dapat disertai beberapa tetes air dari ujung knalpot dan masih tergolong normal.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Diduga Terpapar Asap Karhutla, Orangutan Jantan ‘Sempurna’ Mati di Perkebunan Sawit - Image
Nasional

Diduga Terpapar Asap Karhutla, Orangutan Jantan ‘Sempurna’ Mati di Perkebunan Sawit

Jumat, 4 September 2026 | 18.18 WIB

Asap Karhutla Melanda, Begini Cara Melindungi Bayi dari Paparan Polusi Udara - Image
Lifestyle

Asap Karhutla Melanda, Begini Cara Melindungi Bayi dari Paparan Polusi Udara

Selasa, 1 September 2026 | 19.06 WIB

Mulai dari Masker Khusus Sampai Obat Tetes Mata, Ini Survival Kit untuk Hadapi Asap Karhutla - Image
Lifestyle

Mulai dari Masker Khusus Sampai Obat Tetes Mata, Ini Survival Kit untuk Hadapi Asap Karhutla

Selasa, 1 September 2026 | 18.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore