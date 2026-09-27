Knalpot Mobil Keluar Asap Berlebih? Ini Penyebab dan Cara Mengenalinya

Asap putih keluar dari knalpot mobil. (Daihatsu)
JawaPos.com - Munculnya asap dari knalpot mobil bisa membuat pemilik bertanya-tanya. Apalagi kalau asapnya cukup tebal, berwarna tidak biasa, atau tetap keluar meski mesin sudah lama dinyalakan.
Sebenarnya, keluarnya asap dari knalpot tak selalu berarti mobil mengalami kerusakan. Pada kondisi tertentu, asap putih tipis yang muncul ketika mesin baru dinyalakan, terutama saat udara dingin, bisa berasal dari proses kondensasi atau uap air di dalam saluran knalpot. Asap seperti ini biasanya akan berkurang atau hilang setelah mesin mencapai suhu kerja normal.
Namun, jika asap terus keluar, semakin tebal, atau disertai gejala lain seperti oli cepat berkurang, mesin kehilangan tenaga, suhu mesin meningkat, atau konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros, kondisi tersebut perlu diperiksa.
Asap putih tipis yang keluar sesaat setelah mobil dinyalakan umumnya tidak perlu langsung dikhawatirkan.
Ketika mobil diparkir dalam waktu cukup lama, terutama dalam kondisi lingkungan yang dingin, uap air dapat mengembun dan terkumpul di dalam saluran knalpot. Saat mesin dinyalakan, panas dari gas buang membuat air tersebut menguap sehingga terlihat seperti asap putih.
Biasanya, asap akan menghilang setelah mesin mulai mencapai suhu kerja normal. Kondisi serupa juga dapat disertai beberapa tetes air dari ujung knalpot dan masih tergolong normal.
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