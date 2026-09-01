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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 1 September 2026 | 18.58 WIB

Mulai dari Masker Khusus Sampai Obat Tetes Mata, Ini Survival Kit untuk Hadapi Asap Karhutla

Ilustrasi masker N95/Magnific - Image

Ilustrasi masker N95/Magnific

JawaPos.com-Paparan asap karhutla secara langsung dan dalam kondisi yang lama rentan menimbulkan berbagai gangguan bagi kesehatan anda.

Berbagai senyawa dan partikel asing seperti debu, zat polutan, CO, dan PM 2.5 dapat mencemari udara. 

Sebagian partikel berukuran sangat kecil, sehingga sulit terlihat dan dapat masuk ke dalam saluran pernapasan.

Risiko paparan ini dapat dialami oleh siapa saja yang harus beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan yang tepat.

Terutama bagi anda yang tinggal di wilayah terdampak karhutla dan juga mereka yang memiliki pekerjaan di luar ruangan, termasuk para petugas pemadam api yang terlibat dalam penanganan kebakaran. 

Beberapa peralatan ini perlu disiapkan saat kabut asap karhutla mulai melanda. Tidak hanya sekedar masker, sejumlah perlengkapan darurat dapat membantu anda memberikan perlindungan dan menunjang kebutuhan dasar saat berada di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk.

Berdasarkan informasi dari laman ucareindonesia dan //bpbd.hulusungaiselatankab yang dikutip pada (31/08) berikut peralatan yang dapat disiapkan untuk menghadapi kabut asap akibat karhutla. 

Masker N95 sangat dianjurkan untuk melindungi hidung, mulut, dan organ pernapasan anda dari kabut asap melanda. Masker dengan jenis ini sangat bermanfaat untuk menyaring partikel yang sangat halus dari hasil polusi pembakaran seperti PM 2.5. Keberadaan respirator pada masker N95 mampu menyaring secara efektif partikel halus berupa debu, polusi, dan zat-zat berbahaya penyebab ISPA. Sementara itu, masker kain biasa hanya dapat menahan droplet yang ukurannya jauh lebih besar daripada PM 2.5.

Oksigen portable seperti oxycan  bisa menjadi darurat kit saat menghadapi kabut asap dan kualitas udara yang memburuk di lingkaran asap karhutla. Jika anda mengalami sesak napas dan nyeri dada maka anda dapat menggunakan oxycan untuk mengalirkan udara bersih ke dalam saluran pernapasan anda. . 

Kabut asap karhutla dapat berdampak pada kondisi tubuh termasuk membuat mata anda terasa perih, berair, dan gatal. Kabut asap dapat menempel pada permukaan mata, komponennya ini dapat memicu iritasi mata. Oleh karena itu, diperlukan obat tetes mata untuk membilas kotoran sekaligus melindungi mata agar tidak perih saat terkena debu, polusi, dan partikel iritan dari kabut asap. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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