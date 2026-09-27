Ratusan Kilometer Bersama DFSK E5 Plus, Begini Kesan di Balik Kemudi Tempuh Jakarta-Bali

JawaPos.com - Perjalanan jauh menjadi salah satu cara paling menarik untuk menguji kemampuan sebuah mobil. Bukan sekadar melihat akselerasi atau kelengkapan fitur, tetapi juga bagaimana mobil menjaga kenyamanan, konsumsi energi, dan performa ketika digunakan berjam-jam di jalan.

Hal tersebut coba dirasakan langsung dalam DFSK E5 Plus Indonesia Media Journey, yang membawa SUV plug-in hybrid (PHEV) tersebut dari Jakarta menuju Bali melalui jalur darat.

Rute Jakarta-Surabaya-Bali yang ditempuh pada 21-24 September 2026 menjadi kesempatan untuk merasakan karakter DFSK E5 Plus dalam kondisi perjalanan nyata.

Mobil tidak hanya digunakan di jalan tol, tetapi juga menghadapi lalu lintas perkotaan, jalan antarkota, tanjakan, hingga perjalanan menuju Bali.

Kabin Nyaman untuk Perjalanan Panjang Begitu masuk ke kabin, salah satu hal yang terasa adalah konsep E5 Plus sebagai SUV keluarga. DFSK E5 Plus di Indonesia menggunakan konfigurasi enam penumpang dengan captain seat di baris kedua.

Posisi ini membuat ruang penumpang belakang terasa lebih lega dan memberikan ruang personal yang cukup selama perjalanan panjang.

Interior E5 Plus yang nyaman untuk perjalanan jauh. (Kolase Dony/JawaPos.com)

Rasa mewah terasa dengan adanya fitur pendingin jok ini dirancang untuk menjaga punggung dan tubuh tetap sejuk serta nyaman, terutama saat berkendara dalam cuaca panas atau perjalanan jauh. Barisan pertama dan kedua dimanjakan fitur ini.

Bahkan bukan hanya itu, DFSK E5 Plus dilengkapi dengan fitur Wide View Panoramic Sunroof berukuran besar yang membentang hingga baris kedua untuk memberikan kesan kabin yang lebih luas dan mewah.

Kenyamanan juga didukung suspensi dengan teknologi Frequency Selective Damping (FSD). Karakternya terasa lebih mengutamakan kenyamanan ketika melewati permukaan jalan yang tidak selalu mulus.