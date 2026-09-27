Ratusan Kilometer Bersama DFSK E5 Plus, Begini Kesan di Balik Kemudi Tempuh Jakarta-Bali

Perjalanan DFSK E5 Plus dari Jakarta menuju Bali. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan jauh menjadi salah satu cara paling menarik untuk menguji kemampuan sebuah mobil. Bukan sekadar melihat akselerasi atau kelengkapan fitur, tetapi juga bagaimana mobil menjaga kenyamanan, konsumsi energi, dan performa ketika digunakan berjam-jam di jalan.
Hal tersebut coba dirasakan langsung dalam DFSK E5 Plus Indonesia Media Journey, yang membawa SUV plug-in hybrid (PHEV) tersebut dari Jakarta menuju Bali melalui jalur darat.
Rute Jakarta-Surabaya-Bali yang ditempuh pada 21-24 September 2026 menjadi kesempatan untuk merasakan karakter DFSK E5 Plus dalam kondisi perjalanan nyata.
Mobil tidak hanya digunakan di jalan tol, tetapi juga menghadapi lalu lintas perkotaan, jalan antarkota, tanjakan, hingga perjalanan menuju Bali.
Begitu masuk ke kabin, salah satu hal yang terasa adalah konsep E5 Plus sebagai SUV keluarga. DFSK E5 Plus di Indonesia menggunakan konfigurasi enam penumpang dengan captain seat di baris kedua.
Posisi ini membuat ruang penumpang belakang terasa lebih lega dan memberikan ruang personal yang cukup selama perjalanan panjang.
Rasa mewah terasa dengan adanya fitur pendingin jok ini dirancang untuk menjaga punggung dan tubuh tetap sejuk serta nyaman, terutama saat berkendara dalam cuaca panas atau perjalanan jauh. Barisan pertama dan kedua dimanjakan fitur ini.
Bahkan bukan hanya itu, DFSK E5 Plus dilengkapi dengan fitur Wide View Panoramic Sunroof berukuran besar yang membentang hingga baris kedua untuk memberikan kesan kabin yang lebih luas dan mewah.
Kenyamanan juga didukung suspensi dengan teknologi Frequency Selective Damping (FSD). Karakternya terasa lebih mengutamakan kenyamanan ketika melewati permukaan jalan yang tidak selalu mulus.
Untuk perjalanan ratusan kilometer, karakter seperti ini cukup penting. Pengemudi tidak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga mobil yang mampu mengurangi rasa lelah selama berada di balik kemudi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022