CVT Motor Matic Mulai Berisik? Jangan Diabaikan, Ini 7 Penyebabnya

JawaPos.com - Suara aneh dari area CVT menjadi salah satu masalah yang cukup sering dirasakan pengguna motor matic. Bunyi tersebut bisa terdengar saat motor dinyalakan, ketika tuas gas diputar, maupun ketika motor mulai melaju.

Meski terkadang hanya disebabkan kotoran, suara berisik dari CVT juga bisa menjadi tanda ada komponen yang mulai aus.

Karena itu, kamu sebaiknya tidak langsung mengabaikan suara tersebut, terutama jika bunyi semakin keras atau muncul bersama gejala lain seperti getaran dan tarikan yang terasa kurang halus.

Lantas, apa saja penyebab CVT motor matic mengeluarkan suara berisik?

1. CVT Dipenuhi Debu dan Kotoran

Debu dari gesekan komponen dapat menumpuk di dalam rumah CVT. Jika terlalu banyak, kotoran tersebut bisa mengganggu kerja sejumlah komponen dan menimbulkan suara yang tidak biasa.

Kondisi ini cukup umum terjadi pada motor yang sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Karena itu, area CVT perlu dibersihkan secara berkala sesuai jadwal perawatan agar komponen di dalamnya tetap bekerja dengan baik.

2. Roller Mulai Aus

Roller merupakan salah satu komponen penting dalam sistem CVT. Bentuk dan kondisinya berpengaruh terhadap proses perubahan rasio putaran mesin saat motor berakselerasi.