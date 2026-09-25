Seres Tak Lagi Jadi Nama Mobil, Kini Dipakai sebagai Nama Grup DFSK

JawaPos.com - Nama Seres bakal mengalami perubahan posisi dalam strategi bisnis grup DFSK. Jika sebelumnya dikenal sebagai nama yang berkaitan dengan produk kendaraan listrik, ke depan Seres akan digunakan sebagai nama grup perusahaan.

DFSK mulai mengubah strategi penggunaan nama Seres dalam bisnis otomotifnya. Seres tidak lagi diposisikan sebagai nama model kendaraan listrik, melainkan menjadi nama grup perusahaan.

Menurut Cing Hok Rifin selaku Director of Sales Center at PT Sokonindo Automobile perubahan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menata portofolio merek yang berada di bawah grup.

“Sekarang Seres jadi nama brand,” ujar Cing Hok saat ditemui di Bali, Kamis (24/9/2026).

Namun, penjelasan selanjutnya menyebut Seres akan digunakan sebagai nama perusahaan atau grup. Di bawah Seres Group terdapat sejumlah merek, termasuk DFSK dan Aito.

Dengan perubahan tersebut, nama Seres tidak lagi menjadi fokus utama pada penamaan produk kendaraan.

"Ke depan, apabila terdapat penyegaran atau facelift produk, penamaan kendaraan akan kembali menggunakan merek DFSK maupun merek terkait, bukan Seres sebagai nama model," ujar Cing Hok Rifin.