Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 24 September 2026 | 23.51 WIB

Bentuk Vespa Primavera Kini Dilindungi Merek Dagang di 27 Negara Eropa

Bentuk Vespa Primavera resmi mendapat perlindungan merek dagang tiga dimensi dari EUIPO di 27 negara Uni Eropa. (Piagio) - Image

Bentuk Vespa Primavera resmi mendapat perlindungan merek dagang tiga dimensi dari EUIPO di 27 negara Uni Eropa. (Piagio)

JawaPos.com - Bentuk desain Vespa Primavera kini mendapatkan perlindungan merek dagang tiga dimensi di 27 negara Uni Eropa.

Perlindungan tersebut diberikan oleh European Union Intellectual Property Office (EUIPO) pada 22 Juli 2026.

Keputusan ini menjadi bagian dari upaya Piaggio Group dalam melindungi karakter desain Vespa yang telah menjadi salah satu identitas utama merek tersebut selama puluhan tahun.

Pendaftaran di Uni Eropa ini melanjutkan perlindungan yang sebelumnya telah diperoleh di Italia pada Februari 2024 dan Inggris pada November 2025.

Dalam pernyataan resmi Piagio, EUIPO menyetujui pendaftaran merek dagang tiga dimensi untuk kendaraan roda dua dan model skala. 

Dalam keputusannya, EUIPO menilai bentuk Vespa Primavera memiliki karakter pembeda yang diperoleh melalui penggunaan dalam jangka panjang.

EUIPO juga mencatat bahwa Vespa telah hadir di pasar sejak 1946 dan memiliki tingkat pengenalan serta reputasi yang melampaui pasar Uni Eropa.

Desain Vespa Tetap Dilindungi Meski Mengalami Perubahan

Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut berkaitan dengan perkembangan desain Vespa dari waktu ke waktu.

Pihak EUIPO menyatakan perubahan desain yang dilakukan pada berbagai generasi Vespa tidak menghilangkan perlindungan merek dagang

Model yang didaftarkan tetap dianggap sebagai evolusi dari model sebelumnya selama mempertahankan karakteristik pembeda utamanya.
Artinya, perubahan desain tidak secara otomatis menghilangkan identitas visual yang membuat Vespa mudah dikenali.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
X Kalah Soal Merek Tweet, Startup Ini Langsung Ambil Alih dan Luncurkan Tweet.app - Image
Aplikasi

X Kalah Soal Merek Tweet, Startup Ini Langsung Ambil Alih dan Luncurkan Tweet.app

Sabtu, 5 September 2026 | 15.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore