Bentuk Vespa Primavera Kini Dilindungi Merek Dagang di 27 Negara Eropa

Bentuk Vespa Primavera resmi mendapat perlindungan merek dagang tiga dimensi dari EUIPO di 27 negara Uni Eropa. (Piagio)
JawaPos.com - Bentuk desain Vespa Primavera kini mendapatkan perlindungan merek dagang tiga dimensi di 27 negara Uni Eropa.
Perlindungan tersebut diberikan oleh European Union Intellectual Property Office (EUIPO) pada 22 Juli 2026.
Keputusan ini menjadi bagian dari upaya Piaggio Group dalam melindungi karakter desain Vespa yang telah menjadi salah satu identitas utama merek tersebut selama puluhan tahun.
Pendaftaran di Uni Eropa ini melanjutkan perlindungan yang sebelumnya telah diperoleh di Italia pada Februari 2024 dan Inggris pada November 2025.
Dalam pernyataan resmi Piagio, EUIPO menyetujui pendaftaran merek dagang tiga dimensi untuk kendaraan roda dua dan model skala.
Dalam keputusannya, EUIPO menilai bentuk Vespa Primavera memiliki karakter pembeda yang diperoleh melalui penggunaan dalam jangka panjang.
EUIPO juga mencatat bahwa Vespa telah hadir di pasar sejak 1946 dan memiliki tingkat pengenalan serta reputasi yang melampaui pasar Uni Eropa.
Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut berkaitan dengan perkembangan desain Vespa dari waktu ke waktu.
Pihak EUIPO menyatakan perubahan desain yang dilakukan pada berbagai generasi Vespa tidak menghilangkan perlindungan merek dagang.
Model yang didaftarkan tetap dianggap sebagai evolusi dari model sebelumnya selama mempertahankan karakteristik pembeda utamanya.
Artinya, perubahan desain tidak secara otomatis menghilangkan identitas visual yang membuat Vespa mudah dikenali.
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