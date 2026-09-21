DFSK E5 Plus Tempuh Jakarta-Bali, Uji Teknologi PHEV di Jalan Nyata Indonesia

DFSK E5 Plus sedang melakukan tes drive dari Jakarta menuju Bali. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - DFSK E5 Plus mulai menunjukkan keunggulannya di jalan raya dengan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali.
SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) ini ikut serta dalam perjalanan media E5 Plus Indonesia pada 21 sampai 24 September 2026, dengan rute Jakarta ke Surabaya lalu ke Bali.
Perjalanan itu menjadi kesempatan bagi media untuk mengalami langsung performa E5 Plus di berbagai jenis kondisi jalan.
Perjalanan tidak hanya melalui jalan tol saja, tetapi juga melibatkan jalur di kota dengan kemacetan, daerah pesisir, serta jalanan dengan naik turunnya.
PT Sokonindo Automobile, Agen Pemegang Merek DFSK di Indonesia, mengatakan bahwa agenda itu adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan pengalaman berkendara E5 Plus ke luar dari area pameran.
"Melalui Media Journey ini, kami ingin menyajikan pengalaman langsung tentang cara kerja E5 Plus serta bagaimana pengalaman berkendara di kondisi nyata," ujar Franz Wang, COO PT Sokonindo Automobile, Senin (21/9).
E5 Plus menggunakan teknologi mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin.
DFSK membawanya dengan filosofi listrik untuk harian, hibrida untuk perjalanan.
Konsep itu memungkinkan kendaraan digunakan dengan cara berkendara berbasis listrik untuk aktivitas sehari-hari, sementara sistem hybrid memberikan kebebasan lebih ketika digunakan untuk perjalanan yang jaraknya lebih jauh.
Selama perjalanan dari Jakarta ke Bali, peserta juga akan menjelajahi konsep N.I.C.E. Pengalaman yang terdiri dari New Energy Long Range, Intelligent Safety, Comfort Family Space, dan Exciting Driving Experience. Salah satu teknologi yang diuji adalah Vehicle-to-Load (V2L).
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