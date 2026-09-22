Bukan Cuman Jakarta, Gaikindo Auto Week 2026 Digelar Serentak di 10 Kota

Konferensi pers Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Jakarta, Selasa (22/9). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) kembali menyelenggarakan pameran otomotif akhir tahun bertajuk Gaikindo Auto Week (GAW) 2026.
Pameran ini sendiri sebelumnya bernama Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW). Menariknya, pada tahun ini untuk pertama kalinya GAW diselenggarakan di 10 kota strategis Indonesia secara serentak.
Teruntuk Jakarta sendiri akan diadakan pada 20-29 November 2026. Sementara kota lainnya pada tanggal 25-29 November 2026.
“Penyelenggaraan GAW 2026 Yang diinisasi oleh Gaikindo dan Kemenperin merupakan bentuk komitmen nyata industri otomotif nasional untuk terus memberikan layanan yang paripurna serta untuk memberikan dorongan penjualan kendaraan bermotor secara masif agar dapat mencapai penjualan di penghujung tahun,” kata Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika dalam konferensi pers Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Jakarta, Selasa (22/9).
Dia menegaskan bahwa pameran-pameran yang diselenggarakan Gaikindo sejatinya memberikan kontribusi signifikan terhadap angka penjualan nasional. Bahkan, seringkali menjadi barometer utama pertumbuhan industri otomotif Tanah Air.
Atas dasar hal itulah, GAW 2026 akan diselenggarakan di 10 kota strategis Indonesia, yang diantaranya Jakarta, Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, dan Solo.
“Pemilihan 10 kota ini didasarkan karena wilayah tersebut konsisten memberikan kontribusi positif penjualan kendaraan secara nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty menjelaskan bahwa GAW 2026 memang dirancang agar lebih dekat dengan konsumen.
ICE BSD, Tangerang, sendiri masih menjadi pilihan lokasi di Jakarta. Sementara itu, sembilan kota lainnya menggunakan atrium mal utama di masing-masing daerah.
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