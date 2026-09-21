VinFast Hadirkan Ekosistem Kendaraan Listrik Komprehensif & Penawaran Menarik di GIIAS Bandung 2026

JawaPos.com - VinFast berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 dengan menghadirkan rangkaian kendaraan listrik, termasuk VF 3, VF 6, dan VF MPV 7.

Melalui area pameran yang interaktif, pengalaman test drive, serta berbagai penawaran menarik, VinFast memberikan kesempatan bagi masyarakat Jawa Barat untuk merasakan langsung ekosistem kendaraan listrik yang semakin komprehensif, sekaligus menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk mendukung konsumen Indonesia dalam menjalani transisi menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Berlangsung pada 9-13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, GIIAS Bandung merupakan salah satu ajang otomotif terkemuka di Jawa Barat yang mempertemukan berbagai merek, produk, dan teknologi terbaru dari industri otomotif.

Dalam ajang tahun ini, VinFast menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif untuk memberikan gambaran lebih dekat kepada pengunjung mengenai bagaimana transisi menuju mobilitas listrik dapat berlangsung dengan lebih mudah, efisien dari sisi biaya, dan worry free.

Salah satu daya tarik utama booth VinFast adalah Future Living Space - V-Flow Pavilion, yang dirancang dengan konsep modern dan terbuka untuk merefleksikan semangat masa depan sekaligus gaya hidup seharihari masyarakat Indonesia. Pengunjung dapat melihat bagaimana kendaraan listrik, teknologi, infrastruktur pengisian daya, dan berbagai layanan berpadu dalam satu ekosistem yang terintegrasi, sehingga menciptakan pengalaman berkendara yang mulus dan bebas cemas.

VF MPV 7 menjadi pusat perhatian di booth VinFast pada GIIAS Bandung 2026. Mengusung pesan “Jalani Hidup dengan Lega”, VF MPV 7 dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern, mulai dari perjalanan sehari-hari di perkotaan hingga perjalanan jarak jauh.

Selain kendaraan penumpang, VinFast juga menghadirkan lini Green yang menawarkan solusi kendaraan untuk kebutuhan transportasi dan komersial, sekaligus membuka peluang bagi pelanggan untuk memperoleh nilai ekonomi lebih dari kendaraan mereka.

Pengunjung juga dapat mengendarai langsung VF 3 dan VF MPV 7, melalui sesi test drive, serta merasakan langsung performa berkendara yang mulus dan lincah, sekaligus mengeksplorasi berbagai teknologi pintar yang terintegrasi pada masing-masing model.

Konsumen yang melakukan pembayaran uang muka untuk kendaraan VinFast selama GIIAS Bandung 2026 juga akan mendapatkan penawaran eksklusif berupa tambahan manfaat tunai sebesar Rp3.000.000 untuk VF 3, Rp4.000.000 untuk VF MPV 7 dan Limo Green, serta Rp5.000.000 untuk VF 6 dan VF 7.